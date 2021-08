Spet pozivi k odhodu ministrice

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjein državni sekretar na ministrstvu za zdravjesta na njuni seji odbora za izobraževanje, ki so jo sklicale poslanske skupine SD, LMŠ, Levice in SAB zaradi (ne)pripravljenosti izobraževalnega sistema pred začetkom pouka, izpostavljala, da se razmere glede epidemije hitro spreminjajo in da so ukrepi nepredvidljivi.Že na začetku počitnic pa da so pripravili modele, po katerih naj bi se pouk odvijal. »Preveč pozornosti namenjamo testiranju. Vse vabim in pozivam, da s cepljenjem odpravimo potrebo po testiranju,« je pozval Slavinec.Da mlade najbolj ubija negotovost, pa je povedalpredsednik Mladinskega sveta Slovenije, ki je med neodgovorjenimi izpostavil vprašanje, kaj bo s tistimi, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT. Da navodila sicer dobivajo, a bi si želeli več jasnosti in nedvoumnosti, pa je dejala, vodja aktiva ljubljanskih ravnateljev. »Vidim sto vprašanj, ki niso odgovorjena,« pa je bil kritičen, glavni tajnik SVIZ.V imenu predlagateljev je poslanec SDocenil, da Slovenija že vse od začetka epidemije pravzaprav nima ministrice za izobraževanje. Zato so v opoziciji tudi včeraj pozivali h njenemu odstopu oziroma razrešitvi. Zoper njo pa sicer že pripravljajo vnovično interpelacijo.Sklepov oziroma priporočil vladi na odboru za izobraževanje, kjer ima koalicija s svojimi podporniki večino, niso potrdili.