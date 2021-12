Splet, družbena omrežja in mladi ne bodo odločili volitev

V nadaljevanju preberite:

Vlada je »prevzela« vrh RTV, SDS pa je načrtno zgradila medijski konglomerat, v katerega bi lahko šteli tudi Planet TV in Siol, ne le NoveTV24 in Demokracije ter množice portalov okoli nje. Zdravko Počivalšek, ki danes ugaša SMC, na njenem pogorišču pa bo z združitvijo z Gospodarsko aktivno stranko zagnal stranko Konkretno, ocenjuje, da se bo na volitve podal v sovražnem medijskem okolju, saj sta levo opredeljeni obe največji televizijski hiši ter vsi veliki dnevni časopisi. A le s pomočjo spleta in družbenih omrežij ne bo prišel daleč, ocenjujejo naši sogovorniki. Zakaj menijo tako?