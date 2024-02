Kar nas druži, je ideja sveta, kjer vsi štejejo in ima vsak otrok prihodnost

Kot uvodni dogodek v sobotno srečanje predstavnikov Evropske levice in zagona njihove kampanje pred evropskimi volitvami je v petek v Ljubljani o zahtevah levice in prizadevanjih za mir spregovoril britanski socialistični politik Jeremy Corbyn. Z dolgoletnim poslancem, aktivistom in nekdanjim vodjo laburistov se je pogovarjala poslanka stranke Levica Nataša Sukič.

Corbyn, ki v britanskem parlamentu že štiri desetletja predstavlja delavski okraj na severu Londona, je opisal, kako se zaradi politike zategovanje pasu v Angliji v zadnjih letih vse bolj razraščata revščina in brezdomnost. Vse večje zdravstvene težave pa povzroča tudi onesnaženje okolja, katerega posledice najbolj občutijo revni. Okoljska problematika je neločljivo povezana z razredno, je poudaril Corbyn.

Temeljne zahteve je angleški politik strnil v pet točk: spodobne plače za vse in podpora stavkajočim, ki si zanje prizadevajo; načrtovanje zelenega prehoda za spopadanje s podnebno krizo; uresničevanje pravice do stanovanja, ki je človekova pravica, zato je takoj treba odpraviti brezposelnost in nadzorovati ceno najemnin; znižanje davkov za najrevnejše in njihovo zvišanje za najbogatejše. Ključna je tudi zahteva za mir. Vojno v Ukrajini je treba končati, saj dobava orožja služi podaljševanju vojne in koristi zgolj orožarski industriji, je dejal.

Še huje je v Gazi, kjer »Izrael uničuje šole, bolnišnice, domove, ceste, verske objekte in arheološka najdišča, umrlo je 30.000 ljudi«, pri pobijanju pa Izrael uporablja tudi prepovedano orožje, kot je beli fosfor, je opisal uničenje. Zavzel se je za prepoved oboroževanja Izraela in takojšnje premirje v Gazi, končati pa se morajo tudi izraelska okupacija in gradnja ilegalnih naselij na Zahodnem bregu, je dejal. S kriznih žarišč se v Evropo stekajo begunci, ki jih desnica poskuša okriviti za vse težave, s katerimi se srečujemo. »Vsak rasizem je ostudno zlo,« je bil jasen Corbyn.

Dotaknil se je tudi protestov kmetov, ki so po njegovem mnenju žrtve velikih živilskih trgovcev. »Kar nas druži, je ideja sveta, v katerem vsi štejejo in ima vsak otrok prihodnost,« je sklenil.

V soboto bo generalna skupščina Evropske levice odločala o vodilnem kandidatu in manifestu za prihajajoče volitve.