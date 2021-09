Spolni predatorji na ulici težje najdejo istomislečega

Izmenjava dobrih praks

Robert Tekavec pravi, da uspešnega boja zoper pedofilijo ni brez čezmejnega policijskega sodelovanja. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pogovor in nadzor

Otroci brez zadržkov

Porast na prijavni točki



Na prijavni točki Spletno oko so lani zabeležili porast števila prijav spolnih zlorab otrok. Prejeli so 856 prijav, za 539 primerov pa so presodili, da so nezakoniti. Na policiji pa opozarjajo, da je internet za storilce spolnih zlorab postal uporaben pripomoček, ki omogoča lahek dostop do otroka in anonimnost.



V primerjavi z letom prej se je občutno povečalo število prejetih prijav kot tudi primerov, ki so jih posredovali policiji. Med nezakonitimi primeri jih je 39 odstotkov prikazovalo otroke, stare od 11 do 15. Najvišji doslej je bil delež posnetkov, ki so prikazovali hujše oblike spolnih zlorab, ta je znašal 82 odstotkov, predlani pa 61 odstotkov.

Na dan, ko je potekal 11. posvet na temo e-zlorab otrok pod taktirko prijavne točke Spletno oko, se je začela tudi mednarodna kampanja Reci ne! (Say No!), s katero želijo opozoriti, da so spolne zlorabe otrok čezmejne in tako se je treba proti temu tudi boriti.Namen kampanje je ozaveščanje o spolnih zlorabah otrok s preventivnimi nasveti, prav tako pa bomo javnosti podali jasno sporočilo, da v boju proti najhujšim kaznivim dejanjem zoper otroke ne poznamo meja in da bodo preiskovalci storili vse, da zaščitijo otroke, storilce pa odkrijejo in privedejo pred roko pravice. Sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana je za Slovenijo še toliko pomembneje, ker so čezmejne zlorabe otrok zaradi velikih kulturnih in jezikovnih podobnosti pogoste.Spletne spolne zlorabe so, kot rečeno, v regiji Zahodnega Balkana še lažje in hitrejše, zato preiskovalci spolnih zlorab otrok sodelujejo na formalni in neformalni ravni, si izmenjujejo dobre prakse, izkušnje, organizirajo skupinah.Kot je na posvetu izpostavil, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije, je svet postal globalen, s tem pa tudi kriminal. Predvsem pri tovrstni kriminaliteti.Računalnik in moderna tehnologija sta že nekaj časa spremljajoča v dobi odraščanja, epidemija in šolanje od doma pa sta otroke in mladostnike še dodatno priklenila na svetovni splet. Tekavec pravi, da bodo zaradi tega v bodoče otroci še bolj povezani s spletom, kar prinaša nove nevarnosti.»Nekdo, ki ga spolno privlačijo otroci, bo na ulici težko našel nekoga istomislečega, na internetu je to enostavneje, predvsem zaradi anonimnosti,« je povedal in pristavil, da so zaradi tega tudi preiskovalci pred dodatno preizkušnjo. Tako si uspešnega boja danes ne gre prestavljati brez čezmejnega sodelovanja.Strokovnjaki so na posvetu poudarili, da je današnja realnost, da imajo otroci tablice, pametne telefone in neomejen dostop do spleta. Pri mlajših otrocih bo uporaba varna le ob nadzoru staršev in le z ogledom vnaprej določenih vsebin in spletnih strani, ki so za otroke primerne.Pri mladostniku, ki seveda ne bo več pustil, da ga starš pri tem nadzoruje ali da mu pogleda v telefon, je seveda pomemben pogovor o tem, kakšne so lahko nevarnosti in kako se ubraniti in tudi kako odzvati, ko se kaj zgodi. Vsekakor pa je potrebno otroka seznaniti z varno uporabo interneta, preden dobi v last svojo prvo pametno napravo. In to naj bo čim pozneje.Učiteljicaiz Osnovne šole Ivana Skvarče je poudarila, da otroci na vprašanja, ali bi se kdaj lotili spletnih izzivov, neznancem pošiljali svoje fotografije, z njimi delili svoje osebne podatke ali se z njimi dobili v živo, odgovarjajo pritrdilno. Ključno je torej, da se na spletu naučijo reči ne in da vedo, da jim ni treba storiti vsega, kar vidijo, ali v kar jih nagovarjajo drugi.Na policiji se zavedajo, pravi Tekavec, da vsega ne morejo storiti sami, zato je ključnega pomena povezovanje več strokovnjakov.Kampanjo Reci ne! in dosedanje delo vseh navzočih pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju kaznivih dejanj s področja spletnih spolnih zlorab otrok je pohvalil tudi predstavnik Europolain poudaril prizadevanja Europola za podporo vsem državam članicam pri zagotavljanju varnosti držav.