Spolno nadlegovanje impotentne družbe

Zdrava družba si prizadeva, da odklonska dejanja, nasilje in kriminal preprečuje, ne čakajoč na najhujše in težko artilerijo kazenskega prava. Protislovje zgornjega sporočila štrli iz polemik o razvpitih primerih spolnega nadlegovanja v akademski skupnosti. O tem so v začetku februarja razpravljali celo v državnem zboru, na nujni seji matičnega odbora za izobraževanje, znanost in šport. Bolj se strasti razvnemajo, bližje smo spoznanju, kako je družba impotentna, ne le pri teh, temveč pri mnogo drugih odklonskih dejanjih.