Spor med nadzorniki in občino o dokapitalizaciji Okolja Piran

Zakaj je odstopila predsednica nadzornega odbora piranske občine Divna Čelhar? Kako v kaboinetu piranskega župana Đenia Zadkovića odgovarjajo na njena opozorila? Kaj predvideva sanacijski načlrt za Okolje Piran in zakaj ga nadzorniki niso prejeli že v preteklosti, ko so po njem spraševali?

Niso dobili odgovorov na svoja vprašanja

Občina: Revizija traja predolgo

»Z mesta predsednice občinskega nadzornega odbora sem danes odstopila,« je sporočila. Kot razlog je omenila stalne težave pri pridobivanju podatkov od občine ter s tem povezan neustrezen odnos piranske občinske uprave oziroma župana. V županovem kabinetu vidijo drugačno sliko.Nadzorni odbor piranske občine je konec junija podal pobudo na računsko sodišče za revizijo poslovanja javnega podjetja Okolje Piran, ki ga vodi. Obenem so župana pozvali, naj zadrži načrtovano dokapitalizacijo, v višini 1,3 milijona evrov, do prejema izsledkov revizije. Zadković je ne glede na to sklical sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, in na kateri je predvidena tudi obravnava predloga za dokapitalizacijo Okolja.»Nadzorni odbor se nikoli ni odločal za ali proti dokapitalizaciji, saj to ni v naši pristojnosti. Zahtevali smo le, da bi predhodno dobili odgovore na naša vprašanja ter da bi tako zagotovili gospodarno odločanje občinskim svetnikom,« pojasni zdaj že nekdanja predsednica nadzornega odbora Divna Čelhar. Med drugim nadzornike zanimalo tudi to, kako je Okolje lani poslovalo s 300.000 evrov dobička, danes pa je na robu likvidnosti. Ob tem je sogovornica še omenila, da so jim sicer pred zadnjo izredno sejo odbora vodilni občinski uslužbenci bili pripravljeni vročiti gradivo, za katerega so jih prosili že več kot leto dni, a bi morali podpisati izjavo o varovanju podatkov. »To smo zavrnili, saj smo se že z nastopom svoje funkcije k temu zavezali, Gesto smo razumeli kot dodatno nespoštljivost,« je navedla sogovornica. Na občini so nato ta pogoj umaknili, a nadzorniki dokumentacije še niso prejeli (v županovem kabinetu sicer odgovarjajo, da gradivo nadzornike čaka v tajništvu).V nadzornem odboru so poleg tega opozorili, da ima Okolje do občine in drugih dobaviteljev po zadnjih podatkih skupno odprtih 2,7 milijona evrov dolga. Ob načrtovani dokapitalizaciji pa bi pokrili le slabo polovico vsega, medtem ko bi bila potrebna celovita sanacija. Čelharjeva se tudi sprašuje, zakaj se Okolje, ki očitno posluje na robu likvidnosti, ne odloči za dezinvestiranje, pri čemer že obstaja predlog o pobotu z občino. Gre za zemljišča na Košti v Sečovljah (ovrednotena so na pol milijona evrov), kjer so bila v preteklosti načrtovana neprofitna stanovanja, a se to ni uresničilo.Župan je sklical sejo občinskega sveta, na kateri bo svetnike seznani s sanacijskim načrtom za Okolje, v okviru česar je predvidena tudi dokapitalizacija, pa so pojasnili v njegovem kabinetu. Sanacijski načrt, za katerega so dobili od resornega ministrstva zeleno luč šele nedavno, bo predvidoma pokrit tako z letošnjim proračunom kot tistim za prihodnje leto in obsega tudi občinski odkup zemljišča na Košti ter prodajo stavbe, ki je v lasti Okolja, na Fornačah.Dokapitalizacija javnega podjetja po pojasnilih občine ne more čakati na zaključek revizije računskega sodišča, saj je, kot omenjeno, ta predvidena že v letošnjem proračunu. Dokapitalizacija je tudi namenjena pokritju stroškov za izvajanja javne službe, kajti cene komunalnih storitev ostajajo zamrznjene.