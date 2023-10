Sporne izjave podpore področnih ministrstev

V nadaljevanju preberite:

Netransparentnosti razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij se kopičijo. Čemu je vpletenost v razpis zanikalo ministrstvo za kulturo, ki je podprlo eno uspešnejših prijaviteljic, čemu je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo podporo izkazalo gospodarskemu zavodu, ki združuje podjetja, kot sta Dars in Porsche Slovenija, in kaj to pove o smiselnosti postopkov tovrstnih razpisov?