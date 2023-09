Sporni posegi v dopuste, nazive in dvige

V nadaljevanju preberite:

Na nadaljevanju pogajanj med predstavniki vlade in sindikatov za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ki so potekala ločeno po stebrih, se je pokazalo, da je vladni predlog za odpravo nesorazmerij in prevedbo na novo plačno lestvico pri zastopnikih javnih uslužbencev naletel na različne odzive. Nekatere poklicne skupine, denimo zdravniški Fides, izražajo manjše pripombe, druge pričakujejo večje finančne učinke, za nekatere pa so rešitve, kot si jih je zamislila vlada, večinoma nesprejemljive.