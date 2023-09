Ugibanja, kdaj bodo vlada in sindikati spet sedli za mizo

V nadaljevanju preberite:

Vlada se bo predvidoma na naslednji seji, v četrtek, seznanila z informacijo o začasnem zastoju v pogajanjih s sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in sklenila, kdaj in kako naprej. Predsednik vlade Robert Golob verjame, da se bodo pogajanja nadaljevala, zdi pa se, da bo vladna stran vztrajala, da se začetek izvajanja reforme in z njo povezanih izplačil zaradi poplavne sanacije preloži v leto 2025.