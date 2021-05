Sprava in osamosvojitev

Viktor Žakelj v času osamosvajanja Slovenije Foto Srdjan Živulović

S približevanjem dejanske osamosvojitve Slovenije so nekateri politiki in razumniki opozarjali na politično in ideološko neenotnost, ki se je v letu dni od prvih demokratičnih volitev, sčasoma prikradla na površje. Čeprav nihče ni nasprotoval temeljni ideji, da Slovenija postane samostojna in demokratična država, so med sprejemanjem zakonodaje in upravljanjem države v času do plebiscita in pozneje tudi osamosvojitve, prihajale sčasoma na površje razlike, ki smo jim priča tudi danes.O strahovih, kako bo slovenska ideološka in politična razdvojenost vplivala na prihodnost Slovenije, je 18. maja 1991 v Sobotni prilogi Dela razmišljal tudi takratni predsednik Socialistične stranke Viktor Žakelj. Zapisal je tudi tole:»Razdeljenost – v nas samih, v družinah, med vasmi, med mesti, narodom kot celoti – je naša usoda. Morda je razlog to, da je bilo naše nacionalno ozemlje vseskozi po­razdeljeno med različne gospodarje, da nismo nikdar mogli zadihati kot zaokrožena naci­onalna skupnost, morda je v tem, da so se na tem prehodnem evropskem križpotju vedno sekale vse evropske duhovne silnice, kar je povzročalo vedno nove delitve ljudi. Bodi ka­korkoli: razmejitve med Vzhodom in Zaho­dom, Severom in Jugom, verske vojne, ide­ološka navzkrižja so naša zgodovina. Zadnja usodna »delitev duhov«, h kateri je pozival na začetku stoletja Mahnič, se je krvavo zaključi­la ob koncu druge svetovne vojne. Komaj za silo zaceljene rane se pogosto iz čistih politi­kantskih razlogov ponovno razpirajo, videti je celo, da se bodo stara nasprotja poglobila in da bomo za desetletja naprej nesposobni ude­janjati temeljne nacionalne interese …… Vse, kar se je doslej na področju osamosvaja­nja dogajalo, je bila ena sama velika predigra. Legitimirala se je ideja, preverila se je volja državljanov, narejeni so bili že prvi drobni koraki na pravno-politični ravni itd. Realno življenje pa je teklo in še teče po uhojeni poti. Prav sedaj smo v fazi normativnega konstitu­iranja mlade slovenske države, ki ji bo sledi­lo efektivno prevzemanje oblasti. Tu pa se bo začelo zatikati in nasprotja v državi se bodo do skrajnosti zaostrila: Slovenija bo spet po­stala osrednje krizno žarišče v državi. Za to naše zaključno osamosvojitveno dejanje ne bo podpore s prav nobene strani.Razviti svet bo še naprej (iz znanih razlogov) vztrajal pri »enotnosti Jugoslavije«. Še hujša nasprotova­nja bodo znotraj Jugoslavije. Ni ga namreč naroda oziroma republike, ki bi ji odhod Slo­vencev iz razpadajoče države ustrezal.Bodisi zato ker – če si pomagam s preprosto prime­ro – dobre mlekarice ne želi dati noben kmet iz hleva ali zato, ker bi srboslavske sile brez Slovencev lažje obračuna le z njihovim naro­dom oziroma republiko ali zato, ker bi z do­končnim razpadom Jugoslavije njihova repu­blika lahko kmalu postala plen agresivnih sosedov. Zato smemo pričakovati, da bo zlasti zvezna vlada – in njen nasmejani predsednik, ki me vedno bolj spominja na pretkanega mediteranskega trgovca, ki je vedno (zgodovi­na je v tem poučna) uspešno trgoval med Bizancem in Rimom – storila vse, da prepre­či izvedbo naše plebiscitarne odločitve. V to postavljanje po robu bodo vključeni vsi: zvez­ni upravni in pravosodni organi, policija, JLA in celo mednarodne zveze se bodo zato upo­rabljale ter – ne prezrimo – iskali bodo »zdrave sile« med državljani naše republike.Ta umazana igra se je že začela. Zato nas sme upravičeno skrbeti sedanje po­glabljanje naše politične neenotnosti, iskanje vedno novih razlogov zoper izpolnitev plebis­citarno izražene volje državljanov Slovenije ter nepripravljenost oblastnih organov za prevzem efektivne oblasti …… Zato me skrbi rastoča slovenska razdvojenost in neodločnost. Zgodovina se očitno tudi v tem primeru ponavlja kot farsa. Ali bomo sposobni ločiti seme od plevela, prepoznati ključne nacionalne interese, se gle­de njihovega uveljavljanja poenotiti; politična strankarska razhajanja, ki so seveda legitim­na, pa obdržati v mejah obvladljivega, ali pa bomo za Judeževe groše spet prodajali naci­onalne interese – to pot gotovo zadnjič?«