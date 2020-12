Sprejeti ukrepi za pomoč prebivalstvu

Sprejet PKP 7

7.45 V ZDA potrdili prvi primer okužbe z novim sevom koronavirusa

6.55 Prepoved prodaje pirotehnike in prepoved šol vožnje

6.50 DZ potrdil sedmi protikoronski zakon

6.50 Federal Reserve podaljšal program posojil

Guverner ameriške zvezne države Kolorado Jared Polis je v torek sporočil, da so v državnem laboratoriju potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v Veliki Britaniji. Potrdili so ga pri mlajšem moškem, ki pred okužbo ni potoval, trenutno pa je v samoizolaciji. Po navedbah strokovnjakov sta cepivi podjetij Pfizer in Moderna, ki sta v ZDA že v uporabi, učinkoviti tudi proti novemu sevu, katerega značilnost je, da se izredno hitro širi. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do torka zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo 19,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 339.000. Za posledicami covida-19 je v torek umrl novoizvoljeni republikanski zvezni kongresnik iz Louisiane, 41-letni Luke Letlow.Vlada je podaljšala odlok, da trgovine z izjemo tistih, ki so nujne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, ostanejo zaprte. V odloku je zapisana tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov in sicer predvsem iz razloga večje verjetnosti za povzročitev poškodb, ki bi potrebovale bolnišnično oskrbo, v primeru množične uporabe pirotehničnih izdelkov, kar pa glede na trenutno obremenjenost bolnišnic predstavlja preveliko tveganje. Odlok začne veljati 31. decembra 2020 in velja sedem dni.Vlada je tudi sprejela odlok o prepovedi opravljanja vozniških izpitov oziroma izvajanje učenja vožnje. Odlok še določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi tega odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021, podaljša do vključno 28. februarja 2021. Odlok začne veljati 2. januarja 2021 in velja sedem dni.DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov. Tudi ta prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa tako kot prvi protikoronski zakon dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente in družine. V njem je zapisana tudi možnost prisilnega upokojevanja.Centralna banka ZDA Federal Reserve je do 8. januarja podaljšala veljavnost programa posojil srednje velikim podjetjem, ki je bil sprejet spomladi s prvim stimulacijskim zakonom za pomoč gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije covida-19. V banki so podaljšanje pojasnili z dejstvom, da potrebujejo več časa za obdelavo prošenj za posojila po enem od številnih programov pomoči, ki jih je v času pandemije potrdil kongres.Program je vreden 600 milijard dolarjev, v prvih petih mesecih obstoja pa je izdal le za pet milijard dolarjev posojil, do 23. decembra se je nato ta številka povečala na 14,59 milijarde dolarjev. Izvajati se je začel junija in denar je bil predviden za podjetja, ki so prevelika, da bi lahko zaprosila za posojila po drugem bolj popularnem programu nepovratnih posojil podjetjem, ki v času pandemije ne bodo odpuščala.