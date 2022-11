Spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Poslanci so s 46 glasovi za in enim proti (glas Janeza Janše) ter tako rekoč brez razprave potrdili novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnašajo pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravljajo nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.

Nekatere pomisleke urada informacijskega pooblaščenca o neustavnosti obstoječega zakona so upoštevali, a ne vseh, zato njihova zahteva za ustavno presojo tega zakona ostaja.

»Vseh pripomb ni bilo mogoče upoštevati, saj gre predvsem za pripombe na člene, ki se nanašajo na prenos evropskih direktiv in priporočil FATF​, ki določajo naloge urada za preprečevanje pranja denarja,« pravijo na ministrstvu za finance ter dodajajo, da je treba upoštevati, da je urad primarno finančna obveščevalna enota, katere glavna naloga je preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.