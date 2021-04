V prihodnjih tednih vsa razpoložljiva cepiva starejšim od 60 let

Med zaustavitvijo javnega življenja cepljenje le starejših

Starejšim od 64 let AstraZeneca, če se bodo strinjali z njo

Kaj določa Nacionalna strategija za cepljenje proti covidu-19?

Na prvem mestu so med prednostnimi skupinami še vedno zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in socialno-varstvenih zavodih.



Nato sledijo starejši od 70 let, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, pa tuji diplomatski predstavniki Slovenije in pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije v tujino. Po novem so v to skupino uvrščeni tudi udeleženci letošnjih Olimpijskih iger na Japonskem, ki so bili v besedilu strategije iz 1. marca uvrščeni v zadnjo prednostno skupino.



Ko bodo cepili drugo skupino, bodo na vrsto prišle osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 18 do 64 let, ki sicer ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov. STA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v objavil nova priporočila za cepljenje proti covidu-19 in navodila za uporabo doslej odobrenih cepiv v razmerah, ko so njihove količine omejene.Nova, četrta verzija Nacionalne strategije za cepljenje proti covidu-19, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden, je sicer v veljavo stopila danes. Kot je znano, so v Sloveniji trenutno prisotna le tri cepiva, cepivo Janssen (oziroma Johnson & Johnson) bo predvidoma dostopno v drugi polovici aprila.Novost je, da je NIJZ zaradi slabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji predlaga, da se v naslednjih treh tednih cepljenje proti covidu-19 osredotoči le na starejše osebe in se tako zagotovi vsem tistim prebivalcem, starim 60 let in več, ki se želijo cepiti.»S tem bomo maksimalno izkoristili razpoložljiva cepiva za zaščito najbolj ranljivih skupin, ki še niso zadostno cepljene. V tem obdobju bodo opravljene tudi analize podatkov o morebitnih izjemno redkih resnih neželenih učinkih v mlajši populaciji, ki so se v povezavi s cepivom AstraZeneca pojavili v nekaterih evropskih državah,« so zapisali.NIJZ predlaga, da v trenutni situaciji mRNA cepiva (Pfizer/BioNTech, Moderna) uporabijo pri cepljenju oseb, starih 70 let in več, ter posebej ranljivih kroničnih bolnikih ne glede na starost, za osebe, stare 65 let in več, ter za oskrbovance v DSO, ki še niso bili cepljeni.Cepivo AstraZeneca predlaga za osebe, stare 60-64 let, lahko pa tudi za vse starejše, če izrazijo interes za cepljenje s tem cepivom in želijo cepljenje opraviti čim prej. Za cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo na domu lahko poleg cepiva AstraZeneca uporablja tudi cepivo Pfizer/BionTech, ki se lahko pripravi in prenese na dom, porabiti pa se mora v šestih urah.NIJZ je v okviru novih priporočil za cepljenje objavil tudi seznam kategorij posebej ranljivih kroničnih bolnikov. Na njem so bolniki s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo), bolniki z določenimi rakavimi obolenji, bolniki s hudimi boleznimi pljuč, bolniki z redkimi boleznimi, ki povečujejo tveganje za okužbo, osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo, odrasli z Downovim sindromom, odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo in osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po presoji lečečega zdravnika, posebej ranljive.Pri vseh trenutno dostopnih cepivih sta potrebna dva odmerka; priporočen presledek med odmerkoma pri cepivu Pfizer/BioNTech je 3 tedne, pri cepivu Moderna 4 tedne in pri cepivu AstraZeneca 12 tednov. Cepivo Pfizer/BioNTec je registrirano za uporabo od 16 leta starosti dalje, ostali dve od 18 leta.