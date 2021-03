Srednje šole bodo spet na polno zaživele

Poziv Pahorja

Protest v Mariboru se je za dijake končal z globami in pozivi na sodišče. FOTO: osebni arhiv

Vlada je na današnji seji odločila, da se prihodnji teden lahko v srednje šole in dijaške domove vrnejo vsi dijaki. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov se na daljavo šolajo že skoraj pet mesecev, zadnje leto so bili v šoli le mesec in pol. Tudi zato so 9. februarja s protesti zahtevali odprtje šol in bili nekateri zaradi tega tudi oglobljeni. Popolnoma drugače kot pred tridesetimi leti, ko so dijaki sedem dni stavkali proti zaključnim izpitom in jo odnesli s prilagojenim izpitom in brez kazni.Po predlogu, o katerem je razpravljala vlada, se bodo prihodnji teden v šole lahko vrnili tudi dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. Skupaj gre za okoli 54.370 dijakov. Vrnili se bodo po modelu C, torej bo v šoli največ polovica dijakov posamezne šole. V šolah bodo ves čas dijaki zaključnih letnikov, dijaki nižjih poklicnih šol in dijaki, ki so na praksi. Ostali naj bi se tedensko izmenjevali – en teden v šoli, en teden na daljavo. Kateri letniki bi bili v šoli in kdaj, naj bi odločil ravnatelj.Predsednica Združenja srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje dejala, da je dobro, da se bodo dijaki prihodnji teden res lahko vrnili v šole: »Predolgo so doma, izključeni iz mladega življenja. Seveda pa so zdaj že v šolah dijaki zaključnih letnikov, nižjega poklicnega izobraževanja in tisti, ki so na praksi. Ko so prišli, so bili res vsi nasmejani.«Al-Mansourjeva je povedala, da so šole pripravljene na njihov prihod. »Upam, da bomo imeli ravnatelji avtonomijo, da bomo lahko sami pripravili razporede, saj ravnatelji najbolje vemo, kako organizirati pouk. Sama sem razpored že pripravila, tako da bo hkrati v šoli največ polovica dijakov,« pravi.Skrb zaradi novih različic seva novega koronavirusa je upanje na vrnitev dijakov v šole malce zamajala. Al-Mansourjeva je priznala, da skrb in strah v šolah ostajata: »Res je treba veliko pozornosti nameniti ozaveščanju in opozarjanju, da je virus med nami. Upam, da se bomo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki si želimo, lahko čim prej cepili. In upam, da se bo čim več zaposlenih odločilo za cepljenje.« Dodala je, da bodo dijaki tudi v razredih ves čas morali nositi maske. Vlada je odločila, da bodo maske v razredih morali nositi tudi učenci od 6. razreda dalje.Dijaki so odprtje šol za vse zahtevali tudi na protestih 9. februarja. Predsednik državese je danes na daljavo srečal z dijaki II. gimnazije Maribor, nekateri med njimi so zaradi udeležbe na protestu dobili 400 evrov globe ali poziv na sodišče, dijakprav včeraj pa še poziv na pogovor na center za socialno delo. Pahor je dijakom dejal, da si želi, da bi našli pravno podlago za ustavitev postopka zoper dijake in da bi s tem pokazali razumevanje za stisko mladih.Pred tridesetimi leti so to razumevanje za mlade imeli. Maja 1991 je namreč več tisoč dijakov po vsej Sloveniji sedem dni stavkalo proti zaključnemu izpitu., dolgoletni ravnatelj I. gimnazije v Celju, ki je bil leta 1991 tudi delegat oziroma poslanec Skupščine Republike Slovenije, je v svojem Dnevniku, ki je izšel leta 2012, ob 22. maju 1991 zapisal, da bo predsednik slovenske vlade»na vse šole poslal pismo, v katerem bo napisal, da bi bilo kaznovanje dijakov zaradi odsotnosti povsem zgrešeno«.Protest je bil zelo resen, po poročanju Dela je bila prvi dan stavke v Ljubljani takratna Titova cesta zaprta šest ur, policija pa je delala drugače, kot danes: »Mestna policija je z demonstranti zgledno sodelovala in jim celo posodila nekaj megafonov in voki-tokijev.« Stavka se je končala s kompromisom, in sicer so zaključni izpit, čeprav je bil že konec maja, prilagodili.Stavke se spominja ravnatelj II. gimnazije Maribor, od koder prihaja nekaj danes oglobljenih dijakov: »Tisto je bilo nekaj čisto drugega. Pa nihče ni bil kaznovan, takratni minister dr.je bil velik človek in je dijake razumel. Zato je to, kar se je dijakom zgodilo zdaj, pomanjkanje zdrave pameti. Saj so otroci, ne pa nogometni navijači! Ko je bila prejšnji teden tekma Maribor – Olimpija, je bilo dvesto navijačev na kupu, pa se nihče od pristojnih niti mimo ni pripeljal! Sploh pa je absurd, da kaznujejo dijake, ki hočejo v šolo.«