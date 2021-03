Štajerska avtocesta zaprta zaradi hude prometne nesreče

Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Dramlje in Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so bila v nesreči udeležena štiri vozila, za 54-letnega državljana Poljske je bila usodna.



Do nesreče v bližini počivališča Zima je prišlo nekaj pred 17.30 uro, in sicer na desnem voznem pasu, kjer je zaradi del na cesti nastala kolona. Kot so zapisali policisti, je omenjeni 54-letni voznik skupine vozil silovito trčil v stoječo kolono in dve tovorni vozili pred seboj potisnil še v tretje tovorno vozilo.



Povzročitelj nesreče je na kraju nesreče umrl. Poškodovana sta bila še dva voznika tovornih vozil, a naj bi po prvih podatkih šlo za lažje poškodbe. To je letos že tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.



Kot je sporočil Prometno-informacijski center za državne ceste, je promet na avtocesti preusmerjen preko počivališča Zima. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za 5 do 10 minut.





