Stanje zabodenega mladolenika se izboljšuje

Mladoletnika, ki je v petek zvečer v Mariboru z ostrim predmetom hudo poškodoval vrstnika, so policisti v nedeljo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor, so danes potrdili na mariborskem okrožnem sodišču in v Policijski upravi Maribor.

Kot so danes pojasnili na mariborski policijski postaji, so bili v petek zvečer obveščeni, da se je do varnostnika na prireditvenem prostoru na območju Magdalene zatekla okrvavljena oseba. Prijeli so tudi klic iz dispečerskega centra, da jih je poklical očividec, da je ena oseba zabodena. Policisti, ki so bili napoteni na kraj, so ugotovili, da je mladoletnik utrpel več vbodnih ran po različnih delih telesa ter da je v smrtni nevarnost. Identiteto osumljenca, ki je po dejanju pobegnil, so ugotovili. V spremstvu staršev se je kasneje zglasil na policiji, kjer so mu policisti odvzeli prostost in mu odredili 48-urno policijsko pridržanje.

Žrtev in osumljeni sta se pred dogodkom poznala. Pred dogodkom sta bila oba na koncertu, nato se je oškodovanec s prijatelji nahajal v parku, osumljeni je prišel do njega, ga potegnil na stran in od njega zahteval mobilni telefon. Namero je, kot so pojasnili na policiji, podkrepil z uperjenim ostrim predmetom. Ker telefona ni dobil, je žrtev večkrat zabodel. Oškodovanec se mu je uprl in poiskal pomoč, zdaj se mu, kot so še povedali, zdravstveno stanje izboljšuje.

Predpisana kazen za rop je od enega do deset let, prav tako za kaznivo dejanje posebno hude poškodbe.