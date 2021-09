Vse več najemniških izkušenj, nevrednih človekovega dostojanstva

V nadaljevanju preberite:

Namen spletnega portala Najemniški SOS je dvojen; da bi najemniki stanovanj bolje spoznali svoje pravice in da bi na istem mestu zbrali slabe najemniške izkušnje, da ljudje končno spoznajo, da v tem problemu niso sami. Že prve zbrane zgodbe pa jasno razkrivajo, kako katastrofalno stanje imamo v Sloveniji na najemniškem trgu stanovanj.



Neustrezna stanovanjska politika je problem, ki spravlja v slabo voljo največ Slovencev, vendar nimamo prav nobene skupne možnosti, da bi stvari spremenili na bolje. Ustvarjalci spletnega portala Najemniški SOS upajo, da se bo kaj premaknilo na bolje zdaj, ko bodo na enem mestu zbirali problematične zgodbe najemnikov.



»Na najemniškem trgu imamo slabo stanje že tri desetletja, zadnja leta pa je samo še slabše. Najemniki so v izredno podrejenem položaju in nemočni v primerjavi z lastniki, eden od razlogov za takšno stanje pa je, ker najemniki slabo poznajo svoje omejene zakonske pravice,« pravi eden od pobudnikov iniciative Klemen Ploštajner, sicer sociolog in raziskovalec stanovanjske problematike. »S spletno stranjo želimo ozaveščati ljudi o pravicah, hkrati pa imeti na enem mestu vpogled v realno stanje. Stanovanjski problem ni individualen problem, ampak družbena realnost.«