Starši vendarle v vrtce in osnovne šole tudi brez pogoja PCT

Izjema le za kratkotrajne prihode oziroma odhode

Vladni odlok, ki je – danes – že stopil v veljavo, je določal, da morajo starši, ki ne izpolnjujejo pogojev PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja), ob prihodu do vrtcev otroke oddati že pred vhodom, a je marsikaj glede tega odloka ostalo v zraku. Denimo ustrezen nadzor njegovega izvajanja.Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjeje še na današnji konferenci ravnateljev na Brdu pri Kranju dejal, da je pogoj PCT za starše, ki pridejo v notranjost vrtca, obvezen. Le nekaj ur kasneje je vlada odlok v tem delu popravila.Zvečer so z Ukoma sporočili, da je vlada na dopisni seji izdala nov odlok o dopolnitvi odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.»Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas,« so zvečer zapisali v vladem uradu za komuniciranje.Vlada je sedaj odločila, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pogoj PCT izjemoma ne bo veljal. Obvezno pa bo nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh ostalih preventivnih ukrepov.Tovrstna izjema bo veljala le za kratkotrajne prihode oziroma odhode. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo – npr. ob uvajanju otroka, novinca, v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke – pa je vlada določila, da bo vselej veljal tudi pogoj PCT.Najnovejša dopolnitev odloka je, kot piše STA, že objavljena v uradnem listu in začenja veljati jutri.