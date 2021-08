Starši z zakonom zadovoljni, ravnatelji za spremembe

V nadaljevanju preberite:

Razvoj otrokovih potencialov, prilagoditev njegovim talentom, drugačen pogled na to, kaj pomeni učenje, so med utemeljitvami, ki jih starši navajajo, zakaj so se odločili, da bodo svoje otroke šolali doma. Število osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku z vrstniki, se v zadnjih letih povečuje, skokovit porast pa se napoveduje v prihajajočem šolskem letu, saj je za marsikatero družino tudi ozračje zaradi epidemije povod za korak v to smer.



A tisti, ki se s šolanjem na domu ukvarjajo že dolgo, opozarjajo, da to zahteva bistveno več od staršev, kot je ogorčenje nad ukrepi. Ravnatelji pa si prizadevajo, da bi spremenili ureditev tega načina izobraževanja, saj v njem vidijo veliko pomanjkljivosti.