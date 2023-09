Status javnega interesa ponekod bolj po domače

V nadaljevanju preberite:

Od 26.466 aktivnih nevladnih organizacij (NVO) v letu 2021 jih je 5995 imelo status nevladne organizacije v javnem interesu, kar jim je prineslo tudi določene pravice, med drugim do pridobitve odstotka dohodnine, ki je za nekatere pomemben vir financiranja. Postopki podeljevanja statusa so zapleteni, računsko sodišče je v ureditvi ugotovilo še več drugih pomanjkljivosti.

Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo ministrstva za okolje in prostor (MOP), za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), za javno upravo (MJU) ter za izobraževanje, znanosti in šport (MIZŠ). O prvih treh meni, da so bila v revidiranem obdobju, od leta 2019 do 2021, delno učinkovita pri podeljevanju statusa NVO v javnem interesu na področjih socialnega varstva, varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja nevladnih organizacij, za MIZŠ konkretno na področju športa pa, da je bil neučinkovit. Ocenjuje, da ministrstva niso zagotovila natančnega izvajanja zakonskih določil v enaki meri, predvsem pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev in za ohranitev statusa.