Stavka kot klic na pomoč za ureditev razmer v zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

Zdravniški sindikat Fides je včeraj napovedal splošno stavko, ki se bo pričela 19. oktobra ob 7. uri zjutraj in bo trajala do uresničitve zahtev. Poglavitna bo izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema. »Upam, da do stavke ne bo prišlo. Vsaka država prisluhne zdravnikom, kadar opozarjajo na pereče probleme,« je dejal na današnji novinarski konferenci predsednik Fidesa Konrad Kuštrin: »Bolj ko za stavko gre za klic na pomoč.«

Po besedah Kuštrina je Slovenija edina država v Evropi, ki ima enoten plačni sistem za vse javne uslužbence. Spomnil je, da je takemu plačnemu sistemu Fides ves čas nasprotoval, zdaj pa ocenjuje, da enotnega plačnega sistema sploh ni več, saj je že več sektorjev bilo parcialno obravnavanih, plačni sistem pa povzroča številne težave zdravstvu. Zdravniki in zobozdravniki zato menijo, da je čas za njihov izstop iz tega sistema. Pod peticijo za izstop se je podpisalo kar 3500 zdravnikov in zobozdravnikov.

Po oceni zdravnikov je prav enotni plačni sistem eden od poglavitnih razlogov za razpad javnega zdravstva. Zdravniki namreč zaradi boljšega plačila odhajajo v zasebni sektor in v tujino, zaradi česar je »javno zdravstvo klecnilo«, kot je dejal Kuštrin, »razpadlo pa ne bo nikoli, samo slabšalo se bo«. »Zdaj bolnišnice zapirajo oddelke, v bližnji prihodnosti se bodo zapirale bolnišnice, če bo šlo tako naprej. Zaradi part-time zaposlitev v UKC Ljubljana bi se morali prižgati vsi alarmi v državi,« je bil konkreten predsednik Fidesa.