Stavka za javno RTV Slovenija: Upam, da to ni pogreb

»Glede na odziv javnosti, podporo in enotnost kolektiva upam, da to ni pogreb, ampak da nam bo uspelo rešiti to, kar javna televizija predstavlja. Da nam bo uspelo rešiti strokovnost, dobre kadre in dobre oddaje, ker je pravica in resnica na naši strani in da temačna stran ne bo zmagala,« je s tresočim glasom pred RTV Slovenija urednica in voditeljica oddaje Tednik Jelena Aščić končala svoj govor, v katerem je javnosti sporočila, da sta odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik in generalni direktor Andrej Grah Whatmough odpovedala današnjo oddajo Tednik. V njej so želeli nasloviti vlogo in pomen javnih medijev. Na ponedeljkovem dnevnem redu za Tednikom tudi že več tednov ni oddaje Studio City, saj vodstvo RTV Slovenija ni želelo podaljšati pogodbe z njenim voditeljem.

Stavkovni odbor je odločno zavrnil poskuse generalnega direktorja, da bi krivdo za razpadanje kadrovske in organizacijske strukture televizijskega informativnega programa in krizo uredniške avtonomije naprtil pogajalski skupini novinarskih sindikatov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zaradi današnje opozorilne stavke, s katero zahtevajo uredniško in novinarsko avtonomijo ter dogovor o kadrovski politiki in socialni dialog, pa je vodstvo na zgolj tri minute skrajšalo Poročila ob sedemnajstih ter na pet minut Dnevnik in Odmeve. Njihov voditeljse je že dogovarjal za intervju z »najvplivnejšim slovenskim državljanom ta čas Aleksandrom Čeferinom«, a je odgovorna urednica izrecno in aktivno preprečila, da se ta intervju sploh posname tudi z možnostjo, da bi ga objavili kdaj drugič.

Da te poteze razumejo kot resno oviranje stavke in cenzuro, so opozorili zbrani, ki so pričakovali, da bosta Rebernikova in Grah Whatmough svojo odločitev pojasnila na seji programskega sveta. A to so na željo – večino obvladujejo njemu in prejšnji Janševi koaliciji naklonjeni svetniki – na željo Whatmougha zamaknili na jutri.

Programski svet RTV Slovenija bi moral na današnji seji odločati o soglasju k imenovanju športnega novinarja in voditelja Urbana Laurenčiča za direktorja Televizije Slovenija. Ta funkcija je nezasedena že vse od razrešitve Natalije Gorščak s tega mesta avgusta lani.

»Oviranje stavke, ki je ena od temeljnih in ustavnih pravic delavcev, organiziranih v sindikat, je kaznivo dejanje po 200. členu Kazenskega zakonika,« še opozarjajo v stavkovnem odboru in Koordinaciji novinarskih sindikatov, kjer so pozvali tudi zastopnike ustanovitelja, torej državni zbor, naj se, kot je to predvideno z zakonom, vključijo v pogajanja za sporazumno reševanje spora.

Golob najprej pričakuje sprejem sprememb zakona o RTV, ki bodo reševale krizo vodenja, šele nato pa bi se sistemsko lotili sprememb zakona. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ob 19. uri bo tudi shod v podporo javni RTV pred državnim zborom, ki bo predvidoma prihodnji teden zavrnil predlog SDS, naj o njihovem prvem predlogu sprememb zakona o RTV Slovenija odločajo državljani na posvetovalnem referendumu. Z vložitvijo dveh predlogov že na ustanovni seji so v SDS prehiteli stranke nove koalicije, torej Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki so v državni zbor sicer posredovale tudi svoje spremembe omenjenega zakona. Z njim bi depolitizirali upravljanje RTV Slovenija.

Robert Golob, predsednik vlade, je navedel, da je optimist, da bodo do konca leta to uspeli rešiti. »Po tem ko bo kriza vodstva odpravljena, pa bo nastopil tudi čas za finančno reorganizacijo in premislek o tem, kaj želimo o javnega RTV Slovenija ter kdo in koliko bo to plačal,« je še dejal Golob.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je pred tem še odgovorila, da se jim RTV-prispevek zdi nujen in niso za ukinjanje, saj da gre za resnično pomemben javni servis. Glede povišanja prispevka pa vlada po njenih besedah ni govorila. »V situaciji splošne draginje menimo, da to ni prvo politično vprašanje. Prvo vprašanje glede RTV je, kako umakniti odločilen vpliv politike iz organov odločanja,« je poudarila.