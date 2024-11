Stavko napovedali tudi poštni delavci drugega poštnega sindikata

Potem ko so stavko za 22. november napovedali v Sindikatu poštnih delavcev, so tak korak na isti dan napovedali tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije, je za STA dejala predsednica konference SDPZ Majda Stubelj. Kot je pojasnila, so njihove zahteve podobne, dodali so še nekaj svojih.

Stavko so sicer prvi napovedali v Sindikatu poštnih delavcev, in sicer zato, ker delodajalec ni spoštoval sklenjenega dogovora. Od Pošte Slovenije zahtevajo, da razbremeni zaposlene z zaposlovanjem novih ljudi in kadrovskim načrtom, ki bo ustrezal stanju in obremenitvam. Pričakujejo tudi vzpostavitev sistema nagrajevanja bolj obremenjenih in bolj učinkovitih zaposlenih, da bi preprečili nove odhode, ter takojšnje investicije v varno in zdravo delovno okolje, obnovo voznega parka in ureditev prostorov.

Pošta Slovenije napoved stavke ocenjuje kot preuranjeno, saj da ves čas potekajo redni sestanki in usklajevanja s sindikati. »V Pošti Slovenije si bomo prizadevali, da do stavke ne bo prišlo,« so napovedali v torek.