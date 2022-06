Stavkovni odbor poziva direktorja RTV naj ne ovira in preprečuje stavke

»Stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTV Slovenija je danes na generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha v zvezi z nadaljevanjem novinarske stavke, napovedane za 20. junij med 14. in 23. uro v programih RTV Slovenija, naslovil poziv k sodelovanju in da nemudoma preneha zavajati javnost ter zaposlene, jih ustrahovati ter sejati nered v ustanovi, ki jo vodi,« so v javnem pozivu generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmoughu sporočili iz stavkovnega odbora.

Odbor v pozivu nadaljuje, da odločno protestirajo proti poskusom generalnega direktorja, da bi krivdo za razpadanje kadrovske in organizacijske strukture Informativnega programa TV Slovenija in krizo uredniške avtonomije naprtili sindikalni pogajalski skupini. V tej luči znova poudarjajo, da je za reševanje nevzdržnih razmer v Informativnem programu TVS odgovoren izključno direktor RTV Slovenija ne glede na potek pogajanj o stavkovnih zahtevah. Kot še pišejo je »prav njegovo sprenevedanje v pogajanjih pa je stavkovni odbor prepričalo v odločitev za nadaljevanje stavkovnih aktivnosti«.