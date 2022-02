Šter: Slovenija konzularne pomoči v Ukrajini trenutno ne more zagotavljati

Konzularno poslovanje slovenskega veleposlaništva v Kijevu je do nadaljnjega ustavljeno, slovenski veleposlanik pa sicer ostaja v Kijevu, so danes sporočili z MZZ. Vodja konzularnega sektorja Andrej Šter je za medije poudaril, da je »nudenje konzularne asistence na območju Ukrajine trenutno povsem neizvedljivo«.

Ministrstvo za zunanje zadeve je sicer Slovence v Ukrajini že 12. februarja pozvalo, naj na varen način zapustijo državo, prav tako so odsvetovali potovanja tja. Po podatkih ambasade v Kijevu je bilo takrat v Ukrajini od 60 do 70 slovenskih državljanov, danes je Šter dejal, da jih je »zagotovo še nekaj deset«.

»Tisti, ki so na varnem, naj tam tudi ostanejo in spremljajo razmere. Če se odločijo, da državo zapustijo, pa naj to storijo na varen način, kot jim njihova lokacija to omogoča,« je dejal Šter.

»Ves čas naj imajo pri sebi veljaven osebni dokument, priskrbijo naj si zadostne zaloge vode in hrane, če nameravajo potovati z avtom, pa naj imajo pri sebi tudi dovolj goriva, saj lahko pričakujemo pomanjkanje teh dobrin,« je dodal.

Šter je pojasnil, da je trenutno nudenje konzularne asistence neizvedljivo. »Po eni strani je osebna komunikacija ta trenutek nemogoča, po drugi strani pa je tudi delovanje komunikacijskih sistemov, kot je telefonija ali pošiljanje sporočil, ves čas pod velikim pritiskom,« je dejal.