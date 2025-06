V nadaljevanju preberite:

Predlog zakona o upravljanju trga dela, ki ga je vlada včeraj obravnavala, potrdila pa naj bi ga danes, poleg višjih nadomestil za brezposelnost, krajšega delovnika za starejše delavce, rahljanja mostu do upokojitve prinaša tudi strožjo regulacijo agencijskega dela. To podpirajo tudi na inšpektoratu za delo, saj že več let ugotavljajo zlorabe pri posedovanju oziroma posojanju delavcev drugemu uporabniku.