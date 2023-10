Številni, ki jih izkoriščajo, se ne prepoznajo kot žrtve

V nadaljevanju preberite:

»Imamo vse večji problem, ki ni samo problem enega ali dveh delavcev, temveč postaja trend,« je Goran Lukić iz Delavske svetovalnice opozoril na to, da zaznavajo vse več primerov izkoriščanja delavcev in prisilnega dela. Prav ozaveščanju o tem je namenjen letošnji evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga zaznamujemo 18. oktobra.

Po podatkih evropske komisije se obseg trgovanja z ljudmi za prisilno delo povečuje in v EU predstavlja že skoraj 30 odstotkov registriranih žrtev. V veliki meri, prav zaradi mehanizmov izkoriščanja in dolgov, so izpostavljeni zlasti migranti. Pri čemer je eden večjih problemov sama prepoznava žrtev.