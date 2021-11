Poklukar: Priča smo največjim premikom zdravstvenih kadrov v zgodovini države

Epidemiološka situacija je pri nas vedno slabša, vrh epidemije pričakujejo v prihodnjem tednu. V ponedeljek je bil pozitiven že skoraj vsak drugi PCR-test; delež pozitivnih je namreč znašal 49,2-odstotka. Včeraj so tako ob 7643 PCR-testih potrdili 3763 novih okužb. Zelo kritične so razmere v bolnišnicah, ki se poleg pomanjkanja postelj soočajo z velikim pomanjkanjem kadra. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov namreč še naprej raste, bolnišnično oskrbo potrebuje 838 ljudi, od tega jih 568 potrebuje oskrbo s kisikom, na intenzivnih enotah pa se zdravi dodatnih 236 bolnikov..

O aktualnem stanju glede covida-19 minister za zdravje Janez Poklukar in pediater Denis Baš:

Trenutno poteka največja mobilizacija in premiki kadrov znotraj zdravstvenega sistema v zgodovini samostojne Slovenije, je povedal minister za zdravje Janez. Poklukar. »Glede obravnav smo že sedaj v situaciji, ko po eni strani še komaj rešujemo življenja in po drugi strani zdravimo nujna in hitra stanja. Lahko bi rekli, da imamo v zdravstvu uveden 'zdravstveni lockdown', saj praktično nimamo druge izbire«.

Ob zasedenosti intenzivnih postelj nad 288 uvajajo v zdravstvu skrajne izredne razmere, kar pomeni, da bodo pacienti sicer obravnavani, vendar pa bo standard močno zmanjšan. To bo veljalo tako za necovid kot covid paciente. Dogovorili so se, da z današnjim dnem vzpostavljajo vseh 288 predvidenih kapacitet. S tem pa prehajajo na maksimum obravnav, ki jih zmorejo, da je standard obravnave še minimalno zadovoljiv.

Poziv k pomoči

Poklukar je ob tem pozval vse državljane, v kolikor so usposobljeni, da se lahko javijo za pomoč prek združenj, organizacij ali pa preko bolnišničnih covid koordinatorjev. »Vsaka pomoč zdravstvenega delavca je dobrodošla, zato apeliram na vsakega, ki je ustrezno usposobljen, da se javi koordinatorjem.« Bolnišnice so zaprosili, da kontakte 15 covid koordinatorjev tudi javno objavijo na njihovi spletni strani. Najbolj jim v tem trenutku primanjkuje medicinskih sester, ki so kadarkoli delale v enotah intenzivne terapije, pa tudi ostalih, ki so kadarkoli delale v zdravstvu. V prvem krogu se je po podatkih Poklukarja na pozive odzvalo približno 130 zasebnikov in koncesionarjev, za katere je Zdravniška zbornica pripravila posebno aplikacijo. Pozitivne odzive imajo tudi s strani šolstva, kjer v sistemu že deluje 40 študentov medicine in vsaj 260 dijakov in študentov zdravstvenih srednjih šol in fakultet. Vojaška zdravstvena enota je zagotovila 20 zdravstvenih delavcev, Rdeči križ pa jih je dal na voljo 120. Na podlagi sklepa vlade za aktivacijo kadrovskih zmogljivosti civilne zaščite jih je v pripravljenosti 116. Za zapolnitev intenzivnih oddelkov potrebujemo še vsaj 120 medicinskih sester za enote intenzivne terapije in 20–25 zdravnikov.

Poklukar je večkrat pozval k bolj doslednemu izvajanju pogoja PCT in vse, ki se še niso cepili, pozval k cepljenju, kakor tudi vse tiste, ki se jim priporoča poživitvenim odmerek, da se z njim cepijo. Obenem je pozval k delu od doma, v kolikor narava dela to omogoča.

»Število otrok, ki so hospitalizirani, ne le zaradi covida, je veliko. Zadali smo si si cilj, da če to res ne bo skrajno nujno, šol ne zapiramo več, ker smo v prejšnjem valu videli, da nekaj tedensko šolanje na daljavo prinese velike zdravstvene posledice na otrocih. Na žalost čas, ki ga otroci preživijo v šolah, kjer se ne le učijo, ampak socializirajo, ne moremo zavrteti nazaj,« je povedal pediater Daniel Baš. Zato je po njegovem mnenju pomembno, da odrasli naredimo domačo nalogo, da se cepimo, da upoštevamo PCT pogoje in nenazadnje, da otroke spodbujamo k temu, da se držijo ukrepov.