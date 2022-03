Število neiskrenih volivcev letos spet večje

V nadaljevanju preberite:

Glede na meritve javnega mnenja so dober mesec dni pred volitvami izpolnjeni vsi pogoji, da pride do tako imenovanega taktičnega glasovanja. Gre za glasovanje, ko se privrženci manjših strank odločijo na volitvah oddati glas večji stranki, da s tem preprečijo volilni uspeh stranke, ki jih odbija. V Sloveniji smo bili taktičnemu glasovanju, ki je značilno predvsem za proporcionalne volilne sisteme, priča na volitvah v letih 2008 in 2011.