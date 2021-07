Število obolelih z delta različico narašča

Od 1. 1. 2021 do 29. 6. 2021 so v Nacionalnem laboratriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analizirali 8904 vzorcev, od tega je bilo 1636 genomov sekvenciranih v sodelovanju z ECDC. Dodatno so na Kliničnem inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko sekvencirali še 496 vzorcev, skupno torej 9581 od tega 9400 iz leta 2021.



Delta različica (B.1.617.2) je bila v zadnjem tednu potrjena v skupno kar 47 vzorcih (3 NLZOH, 44 IMI).



Skupaj jo je bilo do zdaj potrjenih 65 primerov, 29 primerov je bilo beta različice, 7 primerov gama različice. Različico eta so do sedaj skupno potrdili v 48 primerih, jota različico v 4 primerih in različico B.1.1.318 v 20 primerih.



Med 9400 vzorci iz leta 2021 (iz vseh shem) so sicer zaznali 58 različic virusa SARS-CoV-2.

