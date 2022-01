Štipendije po novem tudi za kuharje in natakarje

Odslej bodo tudi dijaki triletnega poklicnega programa gastronom-hotelier prejemali štipendije za deficitarne poklice, je dosegla delovna skupina za reševanje problematike kadrov v gostinstvu in turizmu, ki jo vodi državni sekretar Simon Zajc. Štipendijo bodo v šolskem letu 2022/2023 lahko pridobili dijaki za ta poklic, ki bodo prvič obiskovali 1. letnik.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je namreč v petek, 21. januarja 2022, na svoji spletni strani že objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. V prihodnjem šolskem letu bo dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evrov, so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo. Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko, tako da lahko dijaki istočasno prejemajo tudi zoisovo, državno štipendijo ali katerokoli drugo štipendijo.

Kronično pomanjkanje

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Podjetja v gostinstvu in turizmu že dalj časa opozarjajo na to, da zelo težko najdejo nove sodelavce, epidemija pa je vse skupaj še poslabšala, saj so mnogi zaposleni zaradi negotovosti odšli v druge poklice.

»Glede na to, da turizem že okreva po pandemiji covid-19, se odpirajo nova delovna mesta tudi na tem področju, v prihodnjih letih pa bo potreb po novih sodelavcih še več. Ocenjujemo, da je za mlade velika priložnost, da se zdaj odločijo za svojo poklicno pot v gostinstvu in turizmu,« menijo na ministrstvu. Prepričani so, da je tokratna uvrstitev gostinskih poklicev na seznam za upravičenost do deficitarne štipendije tudi eden izmed rezultatov aktivnega pristopa k reševanju kadrovske problematike v gostinstvu in turizmu v okviru delovne skupine za reševanje problematike kadrov v gostinstvu in turizmu, v kateri poleg strokovnjakov iz ministrstva sodelujejo tudi predstavniki turističnega gospodarstva, področnega sindikata ter državni sekretarji iz ministrstev za delo in za izobraževanje.