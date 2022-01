Omikron kot vesoljni potop

O aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bodo na današnji novinarski konferenci s pričetkom ob 10. uri, ki jo lahko v živo spremljate spodaj, spregovorili: koordinator za covid bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Carotta, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota Manuela Kuhar Makoter, in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) mag. Tjaša Žohar Čretnik.

Omikronski val je v strmem porastu, je dejal Carotta, ki je menil, da bo nov koronavirus z delto popustil in bo konec tudi z njegovo zadolžitvijo koordinatorja za bolniške postelje.

Omikron je v začetku januarja postal prevladujoča oblika virusa, kar se pa vsaj na začetku ni poznalo v bolnišnicah. Do prejšnjega tedna je bilo kljub visokim številkam potrjenih okužb zaznati le blag dvig sprejema covid pacientov na navadne oddelke, še vedno pa opažamo trend upadanja tovrstnih bolnikov na intenzivnih oddelkih.

Vpliv omikrona v bolnišnicah je drugačen, kot smo ga bili vajeni doslej, sploh v primerjavi z delto. Omikron je najprej udaril po zaposlenih in izpad zaposlenih je še vedno največji problem v bolnišnicah. V nekaterih bolnišnicah je trenutno preko 20 odstotkov zaposlenih na bolniškem staležu zaradi omikrona. Težko je vzpostavljati delo v zdravstvenih ustanovah kot tudi drugje, je dejal Carotta.

Na bolniške bele oddelke, na katere so bili ljudje sprejeti zaradi necovid patologije je prišlo do vdora omikrona. Šlo je za lažja prehladna obolenja. Žal pa se okužba hitro širi in en okužen pomeni v nekaj dneh deloten okužen oddelek, kjer se zdravijo ljudje zaradi druge patalogije in so k sreči večinoma asimptomatski pacienti.

Na urgentnih centrih pa je obremenitev v času epidemije največja, je dodal Carotta. »Pri vedno več bolnikih se namreč ugotovi na sprejemu sočasna covid okužba. Priča smo pravemu vesoljnemu potopu, ki ga povzroča omikron. Preko sto dnevno sprejetih v bolnišnicah pove, da je stanje resno. Delež bolniških staležev strmo rase in ogroža normalno delovanje. V pogovoru z nekaterimi strokovnimi direktorji izhaja, da so že ustavili ves operativni program in prešli na delovanje urgence in (npr. novogoriška bolnišnica)

Bolnišnica Murska Sobota ima že zapolnjene vse kapacitete. Naval je tako velik, da v nekaj dneh ne bodo morali več zagotavljati, da bi covidni bolniki še lahko bili obravnavani na covidnih oddelkih, zato že pripravljajo novo organizacijo. Ukinjajo tudi vso operativo in nenujno zdravljenje. Dvajset odstotkov zaposlenih je na bolniški, od tega sto zaradi okužbe s covidom.

Posteljne kapacitete za zdravljenje covid pacientov se bodo tako kot v prejšnjih valovih povečevale, je zagotovil koordinator za bolniške postelje.

Lejko Zupančeva je še dodala, da bolnika z omikromon še nimajo v intenzivni terapiji. Za zdaj so tam tisti z delto.