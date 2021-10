Štirje zdravniki so ravnali v nasprotju s kodeksom

V nadaljevanju preberite:

Sebastijan Piberl, magister s področja nenujne intenzivne medicine, specialist urgentne medicine in specialist splošne medicine, je povedal, da ni vedel, da odgovarja zdravniku (objavljeno je bilo le njegovo ime) in da je njegovo izjavo komentiral kot državljan s svobodo govora, ne kot zdravnik zdravnika. Sprašuje se, ali zdaj po navodilih Zdravniške zbornice sploh ne bo smel več govoriti, če pa že, bo moral ob tem poznati vse zdravnike: »Oni lahko govorijo karkoli želijo in določajo, ostali državljani pa moramo biti tiho?« Odbor za pravno etična vprašanja je, tako zanj kot še za tri njegove kolege letos odločil, da so kršili Kodeks zdravniške etike.