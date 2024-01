Stranke s svojimi političnimi računicami glede konflikta v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Slovenska politika je glede izraelsko-palestinskega konflikta in vojne v Gazi razklana tako znotraj koalicije kot po ločnici vlada – opozicija. Zadnja je izrazito na strani Izraela. Razlike so se simptomatično izrisale ob neuspešnem poskusu predvajanja neobdelanih posnetkov napada na Izrael na pobudo izraelskega veleposlanika v Sloveniji Ze'eva Bokerja.

Mednarodni politolog iz FDV dr. Marko Lovec namere izraelskega veleposlaništva ne ocenjuje kot poskusa vmešavanja v notranje zadeve. »Ta izraz navadno uporabimo, ko nekdo želi vplivati na procese, ki se tičejo domačih zadev, da bi si zagotovil lastno korist. Izraelski veleposlanik je najbrž želel poslancem predstaviti uradno izraelsko stališče, da bi vplival na slovensko politiko do Izraela, in ne zato, da bi vplival na to, kdo bo v Sloveniji prišel na oblast,« je pojasnil.

Pod črto pa se Lovec, ko opazuje dogajanje v slovenski politiki glede konflikta v Gazi, spomni »tistih dvignjenih rok ministrice, ko je bila Slovenija izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta OZN in smo se vedli, kot da smo zmagali na tekmovanju za miss sveta, medtem ko se naša zunanja politika zatakne že v nezrelih domačih razpravah«.