Strateški cilj Gibanja Svoboda združitev z LMŠ in SAB

Pred liberalnim blokom, ki ga sestavljajo zmagovalka volitev, stranka Gibanje Svoboda, in obe stranki, ki sta izpadli iz državnega zbora, Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Stranka Alenke Bratušek (SAB), so povezovalni in združevalni procesi. Gibanje Svoboda ima 41 poslancev, LMŠ in SAB pa strokovne kadre in evropska poslanca.

LMŠ je na nedeljskih volitvah izgubil status parlamentarne stranke, še vedno pa ima evropska poslanca Klemna Grošlja in Ireno Joveva. Gibanje Svoboda kot nova, a daleč najmočnejša stranka v državi, seveda nima zastopstva v evropskem parlamentu, poleg tega nima omembe vredne lokalne organizacije, s katero se lahko pohvalita LMŠ in SAB.