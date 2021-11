Stražijo Sveto Gero, plačani za Trdinov vrh

V nadaljevanju preberite:

Pet let po uveljavitvi arbitražne razsodbe slovenski vojaki še vedno stražijo vojašnico na Trdinovem vrhu, ki je po arbitraži ostala na hrvaški strani meje. Novinarji hrvaškega Jutarnjega lista so si od blizu ogledali to mejno vojašnico v slabem stanju in spomnili, da je sindikat ministrstva za obrambo že pred štirimi leti za vojake na Trdinovem vrhu zahteval plačilo za delo v tujini.