Stroka za obvezno cepljenje, politika okleva

V dobrem letu dni, odkar v Sloveniji poteka cepljenje proti covidu-19, ne vladajoča politika ne opozicijske stranke niso zmogle oblikovati jasnih stališč o (ne)nujnosti obveznega cepljenja. Politika se preračunljivo skriva za stroko in nanjo prelaga breme politične odločitve o obveznem cepljenju.

Zdravstvena stroka se je v zadnjih dneh začela opredeljevati za obvezno cepljenje. Strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je na današnji izredni seji soglasno sprejel sklep, s katerim predlagajo uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19. Sklepa strokovni svet, ki ga sestavljajo strokovni direktorji klinik, vodi pa ga strokovna direktorica Jadranka Buturović Ponikvar, ni podrobneje pojasnil v javnosti.

Vodja svetovalne skupine za covid pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar podpira obvezno cepljenje za starejše od 50 let in tiste, ki imajo pridružene bolezni. Svetovalna skupina, ki ji vlada Janeza Janše ne prisluhne pri ukrepih, ki nimajo širše podpore v javnosti, že nekaj mesecev zagovarja stališče, da je strokovno utemeljeno, da se obvezno cepi populacija, starejša od 50 let, in populacija kroničnih bolnikov. »Tukaj je definitivno, strokovno gledano, povsem upravičena odločitev za obvezno cepljenje,« poudarja Logarjeva.