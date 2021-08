Študenti neprijetno presenečeni zaradi zahteve fakultete za vračilo denarja

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru zahteva od študentov vračilo domnevno preveč izplačanega denarja za sodelovanje pri projektih. Dekanica Maja Fošner pojasnjuje, da ni pravne podlage, da bi študenti lahko ta denar obdržali. Sindikat Mladi plus pa poudarja, da gre za napako fakultete, in ne študentov.



Fakulteta, ki ima svoje prostore v Celju, terja od študentov domnevno preveč izplačana sredstva, ki so jih prejeli za lansko sodelovanje v projektih Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 46 študentov mora skupno vrniti 18.317 evrov.

Fošnerjeva: Za napako nam je žal, a študentje morajo denar vrniti

Dekanica Fošnerjeva, ki je položaj prevzela aprila letos, priznava, da so bila previsoka izplačila napaka fakultete, a poudarja, da ni pravne podlage, da bi študenti lahko ta denar obdržali. »Pri izplačilih je prišlo do človeške napake, najprej jo je naredila strokovna sodelavka fakultete, napako so spregledali tudi drugi nadrejeni. Za napako se je fakulteta študentom večkrat javno opravičila. Za storjeno napako nam je resnično žal. Žal pa je treba poudariti, da bodo študenti preveč izplačane zneske morali vrniti, saj ni pravne podlage za izplačila, ki so jih prejeli,« je povedala za STA.



Študentom, ki denarja še niso vrnili, je fakulteta sredi julija po poročanju časnika Večer poslala opomin pred tožbo. Dekanica pravi, da jim drugega ne preostane. »Ker je bil posameznim študentom, ki so sodelovali na projektih, napačno in brez pravne podlage izplačan previsok znesek plačila za njihovo delo na projektu, je Univerza v Mariboru dolžna izterjati preplačane zneske, v kolikor jih študenti ne bodo vrnili prostovoljno,« je povedala. Po njenem pojasnilu so študentom ponudili možnost obročnega vračila do decembra 2022.



Po njenih besedah je treba zagotoviti enakopravno obravnavo vseh študentov v Sloveniji, ki so sodelovali pri navedenih projektih. »Če bi posamezni študenti lahko obdržali preplačane zneske, bi bili neenakopravno obravnavani študenti, ki so prejeli plačilo v višini, kot jim je pripadala,« je dejala. Po njenih navedbah je sodna pot zadnja rešitev.



»Univerza v Mariboru si še vedno prizadeva za sporazumno rešitev, saj ne želi sprožati sodnih postopkov, v kar bo prisiljena, če ne bodo preplačani zneski prostovoljno vrnjeni. Nihče namreč ne more obdržati tega, kar je prejel brez pravne podlage, zlasti če gre za javna sredstva,« je povedala Fošnerjeva.

Mladi plus za zaščito študentk in študentov

V sindikatu Mladi plus pa so ogorčeni. »Po pregledu dokumentacije je popolnoma jasno, da mladi niso zakrivili nič napačnega, da gre za napako fakultete in da vse podpisane pogodbe, sporazumi in dokumentacija kažejo, da mladim ni treba vračati plačila,« so zapisali v vabilu na novinarsko konferenco v Ljubljani, na kateri bodo danes podrobneje predstavili primer in nadaljnje postopke za zaščito študentk in študentov.

