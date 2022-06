Študentska organizacija bi študentom odvzela besedo

Danes zvečer bodo poslanci študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) obravnavali več sprememb statuta ŠOU, poslovnika študentskega zbora, volilnega pravilnika in pravilnika o pritožbeni komisiji. Večini predlaganih sprememb je skupno, da omejujejo možnost razprave na sejah študentskega zbora in študentom otežujejo kandidiranje na volitvah.

Običajen študent pred študentskim zborom sploh ne bo več mogel do besede. Veronika Tržan

Veronika Tržan, poslanska opozicijske skupine Zagon v Študentskem zboru. FOTO: Osebni arhiv

Poslanka opozicijske skupine Zagonje ocenila, da je najpomembnejša predlagana sprememba poslovnika, ki bi omogočila, da se točke dnevnega reda, ki zaradi prekinitve seje niso bile obravnavane, štejejo za umaknjene, če nadaljevanje seje ni sklicano v 30 dneh. Tržanova je v pogovoru za Delo opozorila, da bi ta sprememba vladajoči koaliciji v študentskem zboru omogočila, da opozicijskih predlogov sploh ne bi obravnavali, saj vsako sejo lahko prekinejo že s tem, da preprosto odide toliko poslancev, da seja ni več sklepčna. Pred kratkim so to storili na seji, na kateri so odločali o usodi Radia Študent. Seja se je takrat nadaljevala šele po več kot dveh mesecih.

Poslanci bodo odločali tudi o predlogu, po katerem poslanci na sejah ne bodo mogli več postavljati vprašanj, temveč jih bodo morali poslati pisno predsedniku zbora najmanj dan pred sejo. Tržanova je opozorila, da je to poskus »opoziciji onemogočiti, da govori na sejah«, in poudarila, da ima predsedstvo ŠOU 30 dni časa, da odgovori na pisna vprašanja, »kar je pogosto prepozno za rešitev določenih stvari«, hkrati pa njihovi pisni odgovori na opozicijska vprašanja pogosto niso jasni in ne odgovarjajo vsebinsko.

Omejevanje javne razprave v ŠOU uvaja tudi predlog, da osebe, ki niso študentski poslanci, člani predsedstva ali predlagatelji oziroma zagovorniki točk dnevnega reda, ne smejo več razpravljati v študentskem zboru. Do zdaj so predstavnikom zainteresirane javnosti besedo namreč lahko odstopili poslanci. »Običajen študent pred študentskim zborom sploh ne bo več mogel do besede,« je stanje, ki ga želijo uvesti študentski poslanci, opisala Tržanova.

Pred volitvami oteževanje kandidatur

Pred oktobrskimi volitvami študentskih poslancev so napovedane tudi spremembe volilnega pravilnika. Če bo predlog sprejet, študenti kandidatur ne bodo mogli več oddati po pošti, temveč le še v živo na Študentskem kampusu. Glede na to, da je rok za oddajo kandidatur septembra, še pred začetkom študijskega leta, to omejuje predvsem nepovezane kandidate zunaj Ljubljane, je pojasnila Tržanova. Poudarila je še, da nikjer niso navedene uradne ure vložišča in vsi poslanci niti ne vedo, kje natančno sploh je, ter spomnila, da so podobno težavo že imeli kandidati na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, ki jim nihče od pristojnih ni znal pojasniti, kje lahko oddajo kandidature. Obvezna oddaja kandidature osebno je problematična še posebno zaradi pričevanj več študentov, da so bili zaradi kandidature izpostavljeni grožnjam.

Poslance opozicije je presenetilo tudi, da so bile spremembe predlagane povsem mimo delovnega telesa za pripravo aktov, medtem ko so bili predlogi sprememb, ki so jih na delovnem telesu podali sami, povsem prezrti.

Na vprašanja, kaj je razlog za predlagane spremembe in kdo je njihov predlagatelj, iz ŠOU še niso odgovorili.