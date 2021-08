Studio City (še) ostaja na sporedu vsak teden

Kljub napovedi, da vlogo generalnega direktorja vidi kot funkcijo, ki ustvarja pogoje za delo ustvarjalnih delavcev, ne pa da bi se vmešaval v program, jeza jesen predlagal spremembe televizijskega sporeda. Njegov dokument, ki ga je objavila Mladina in med drugim predvideva uvedbo narodnozabavne oddaje ob ponedeljkih zvečer, preložitev Studia City na torek, izmenjaje z dokumentarnim filmom, ter ukinitev Zvezdane in Zadnje besede, pa je razburil.»Generalni direktor je zaradi skrb vzbujajočih poročil strokovne službe za programski kontroling o izrazitem padcu gledanosti v osrednjem večernem pasu na Televiziji Slovenija maja letos prevzel pobudo in za jesen direktorici televizije predlagal nekaj manjših programskih sprememb. Generalni direktor je dokument s predlogom teh sprememb posredoval direktorici televizije na skupnem sestanku, ki so se ga udeležili generalni direktor, direktorica televizije in nekateri odgovorni uredniki programov. Predlagane spremembe bi tudi po mnenju strokovne službe za programski kontroling padajoči trend gledanosti lahko ustavile oziroma celo obrnile navzgor,« zatrjujejo na RTV Slovenija.Direktorica TV Slovenija, ki jo generalni direktor poskuša razrešiti tudi zaradi domnevne neaktivnosti »ob zgodovinsko najnižji gledanosti«, se po njegovih navedbah z nobenim izmed predlogov ni strinjala, prav tako ni dala nobenih alternativnih predlogov. »Zato jeseni sprememb ne bo, pač pa bo Televizija Slovenija do konca leta izvrševala sprejeti programsko-produkcijski načrt in programske sheme za leto 2021, ki jih je programski svet potrdil konec lanskega leta,« še pravijo na Kolodvorski.Gorščakova, o kateri bo programski svet predvidoma odločal v ponedeljek, meni, da pravni in poslovni razlogi za njeno razrešitev ne obstajajo.Domneva, da je zahteva za njeno predčasno razrešitev posledica njenega upora načrtom generalnega direktorja, da zamenja urednico informativnega programaTej je Grah Whatmough v svojih poročilih kljub drugačnemu mnenju varuhinje gledalčevih pravicočital tudi umanjkanje strokovne uredniške presoje pri (ne)objavi celotnega pogovora z izraelskim veleposlanikom in pri poročanju o diplomski nalogi poslanca Desusa, kjer je napačne informacije posredovala zagrebška fakulteta.