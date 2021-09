Suhi zadrževalniki v Spodnji Savinjski dolini do leta 2027

Minister za okolje in prostorin direktor Direkcije za vodesta si v okviru obiska vlade v Savinjski regiji ogledala gradnjo nasipa v Medlogu, s katerim zaključujejo ureditev protipoplavnih ukrepov v Celju, ki bodo mesto zaščitili pred stoletnimi vodami. Dokončno rešitev poplavne varnosti Celja in predvsem Laškega pa bodo dali suhi zadrževalniki. Uredili naj bi jih do leta 2027.Osnutek državnega prostorskega načrta na območju Spodnje Savinjske doline iz leta 2011 je predvideval deset suhih zadrževalnikov. Temu so močno nasprotovali kmetje in kmetijsko ministrstvo, zato državni prostorski načrt ni bil sprejet. Prav suhi zadrževalniki pa lahko Celje in Laško obvarujejo pred poplavami.Minister Vizjak se je včeraj o tem pogovarjal s predstavniki občin Celje, Žalec, Prebold in Braslovče ter s sestanka odkorakal zadovoljen: »Vesel sem, da so župani podprli našo namero, da vidijo v tem priložnost. Seveda nas čaka veliko dela pri usklajevanju in pripravi dokumentacije, ampak prepričani smo, da to v tej finančni perspektivi lahko izvedemo. Začeli bomo s pripravami državnega prostorskega načrta, do sedaj narejene študije bomo posodobili, izdeluje se hidrološko-hidravlična študija, načrtujemo, da bomo z izdelovalcem državnega prostorskega načrta letos sklenili pogodbo.« Kot je dodal Kramer, bodo razpis za izdelovalca državnega prostorskega načrta objavili predvidoma do konca meseca: »Računamo, da bo državni prostorski načrt sprejet v dveh letih, istočasno pa bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2024 bi začeli graditi in upam, da zaključili do leta 2027.«Ponovno oživitev projekta je omogočila tudi občina Žalec, ki se je dogovorila s kmeti, dogovor pa je bil sprejet tudi na občinskem svetu. »Občina Žalec je utrla pot z racionalizacijo projekta, ki bi bila še sprejemljiva,« je dejal žalski župan Janko Kos. Celoten projekt je ocenjen na okoli sto milijonov evrov, natančno koliko suhih zadrževalnikov bi bilo in kje bodo stali, pa še ni določeno. Kramer je ob tem poudaril, da Laško vendarle nikoli ne bo poplavno varno: »Če bi hoteli imeti Laško varno, bi morali zadrževalniki zadržati 30 milijonov, ti pa bodo zadržali okoli devet milijonov kubičnih metrov vode.«Ker suhih zadrževalnikov še ni, so morali v Celju postaviti nasip v Medlogu. Ta bo stal 3,5 milijona evrov, z njim pa bo Celje varno pred stoletnimi vodami, je zatrdil Vizjak: »Niti centimetra rezerve ni, z ureditvami v Spodnji Savinjski dolini pa bi prišli do stoletnih voda in še en meter varnostne višine v Celju.«