Super težka etapa, bi rekel Primož Roglič

Spremljamo v živo

12:56

Leteči cilj je pred klancem! Pravkar si je Va Aert priboril 20 novih točk. V biltenu je bil napačen opis. Torej za to je šel Van Aert v beg. Vendar dvomim, da bo zdaj počakal peloton. Jan Tratnik je med zasledovalci!

12:55

Kapetan ekipe UAE je pred slovenskimi navijači ostal v vodstvu, čeprav si tega v njegovem moštvu niso želeli.



12:51

Baroudeurja dneva MVDP in WVA imaa že 50 sekund prednosti. Verjetno nimata dovolj prepoznavnosti na televiziji? Po Montvernierju sledi leteči cilj, verjetno je to cilj Van Aerta v zeleni majici. Ampak, kako bosta prišla čez Montvernier pred glavnino?

12:50

Slovenski navijači nam pošiljajo fotke z današnje etape.



Slovenski navijači na Touru danes. FOTO: Polona Strand Delo

12:45

MVDP in WVA (Mathieu van der Poel in Wout van Aert) imata že 15 sekund prednosti. Le kaj si mislijo klančarji? Kaj jim ostane, pravzaprav? Trening šprinta, kronometrske vožnje, ciklokrosa, gorskega kolesarjenja ...?

12:40

Torej, če prav razumem jumbovce, Van Aert ne more pomagati čez klance, lahko pa beži čez klance. Ne gre za enako hitrost? Hitrost med bežanjem je veliko manjša, kot med pomaganjem kapetanoma?

12:38

Wout van Aert in Mathieu van der Poel bežita. Smešnice na Touru se nadaljujejo ...

12:35

Zaprte vežnje je konec. Uganite kdo beži? Wout van Aert ...

12:30

Alpe d'Huez je ikona svetovnega kolesarstva, nanj se bo karavana Toura jutri v zaključku 12. etape povzpela že 25., in to na dan Bastilje, kar pomeni, da bo to navijaški vrhunec dirke. Tekmovalno pa bo morda bolj odločilen alpski očak, ki je na sporedu danes, Col du Granon, ki ga bo velika pentlja obiskala šele drugič.

12:25

Kako se počutite? Ste si že 100-odstotno opomogli po padcu?

Stoodstotno ne, še vedno okrevam. Padec je bil grd in izpah rame vedno boli. To je bil naporen dan, a mi je uspelo priti do cilja in ostati na dirki. Dan premora mi je prišel prav, da sem korak za korakom začel z okrevanjem. Upam, da bo v naslednjih dneh še bolje. Komaj čakam, da se bom počutil bolje.

12:17

11. etapa se je začela z 8,6 km dolgo zaprto vožnjo.

12:16

Nikoli ne bomo pozabili 17. etape na francoski pentlji, leta 2017. Bila je sreda, 19. julija, etapa je potekala od mesta La Mure na jugovzhodu Francije, 35 kilometrov od Grenobla, do znanega smučarskega središča ob italijanski meji Serre Chevalier. Gorska etapa, dolga 183 kilometrov. Etapa posuta z legendarnimi prelazi: Col d’Ornon, Col de la Croix de Fer, Col du Telegraphe in Col du Galibier. Cilj pa v dolini, v Serre Chevalierju. Etapa s 5200 višinskimi metri. A pred petimi leti, pred to sredo, je bil Primož še smučarski skakalec.

12:15

Kdo so današnji favoriti? Največkrat se omenja Tadej Pogačar. Sledi mu Jonas Vingegaard. Kaj pa če bo Primož Roglič tisti, ki bo vse postavil na svoje mesto?

12:11



12:10

Na današnji etapi je en klanec 2. kategorije, en 1. kategorije in 2 klanca HC kategorije, najvišje, izven vseh kategorij. Hors catégorie (HC) je francoski izraz, ki se uporablja za označevanje vzpona, ki je »zunaj kategorizacije«. Koelsarski izrazi so večkrat čudni in pripadajo samo kolesarjem. Lahko bi rekli, da gre za klanec vseh klancev, kraljevski klanec ...

12:05

Montvernier je prvi klanec, ki ga bodo morali premagati danes. Klanec je dolg 3,4 km, 8,2-odstoten naklon. Za mnoge je to najlepši klanec na svetu. Začne se na 46. km današnje 11. etape.

12:00

Današnja etapa je 11., čisto prava, super težka gorska s kar 4070 višinskimi metri, ki poteka od olimpijskega Albertvilla do vrha Col du Granon Serre Chevalier. Zaključni klanec je dolg 11,3 kilometra, povprečen naklon je 9,2-odstoten, cilj je na višini 2413 metrov nad morjem.

Prav na tem prelazu, na tej gori je Primož Roglič zaslovel leta 2017, ko se je nonšalantno otresel Alberta Contadorja, zmagal na gorskem cilju in se v dolini veselil svoje prve etapne zmage na Touru.

Ampak še prej je Galibier, Rogličev Galibier, ki je dolg 18 kilometrov, povprečen naklon je 6,9 odstoten, vrh se imenuje po očetu Toura Henriju Desgrangeju, prelaz je na višini 2642 metrov nad morjem. Še pred Galibierjem morajo na Telegraph, klanec, ki je dolg 11,9 kilometrov, povprečen naklon je 7,1-odstoten, na višini 1566 metrov.

Nepozabna sreda 2017, bo tudi letošnja? FOTO: Jeff Pachoud Afp

Ne dvomimo, da bomo spet gledali dirko na dirki. Ubežniki s pikčasto majico na čelu bodo naredili vse, da v cilj pridejo pred favoriti, pred Pogačarjem in Rogličem. Dvomimo, da bo prišlo do kakšnih napadov, ker je jutri pred kolesarji še težja etapa s ciljem na famoznem Alpe d'Huezu. Jutrišnja etapa ima še 530 višinskih metrov več. Kolesarji se strašno bojijo višinskih metrov, zato so vedno zelo preračunljivi, ko gre za taktični boj na klancih. Lahko Roglič spet napade?

Danes je spet sreda, tako kot je bila pred petimi leti, ko je na Touru prvič zaslovel Roglič. Se bo zgodovina ponovila, nadaljevala?