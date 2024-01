Švarc Pipan: Pogovarjamo se o možnostih sprožitve postopka ničnosti

Ministrstvo za pravosodje se z državnim odvetništvom pogovarja o sprožitvi postopka za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev pogodbe za nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče, je dejala ministrica Dominika Švarc Pipan.

»Pogodba, ki temelji na napačnih ali prirejenih cenitvah, gotovo ne more obveljati,« je pri tem ocenila.

Ministrica za pravosodje Švarc Pipanova je tako zatrdila, da na ministrstvu s prevzemom ali obnovo prostorov na stavbi na Litijski cesti v Ljubljani ne bodo hiteli oziroma nadaljevali. »Kar se mene tiče, je ta zgodba ta trenutek v tem delu končana. Najprej moramo razčistiti, ali smo resnično v ta nakup šli prevarani,« je ministrica dejala v današnji izjavi ob robu izredne seje DZ.

S pomočjo državnega odvetništva zdaj preučujejo možnosti za zahtevanje ničnosti pogodbe oziroma njeno razveljavitev. Švarc Pipanova pa pričakuje, da bo državno odvetništvo v nadaljevanju tudi prevzelo vse postopke v omenjeni zadevi, z njimi se bo sestala danes ali v ponedeljek. Želi pa si, da bodo vsa dejstva preiskali tudi kriminalisti ter ukrepali pristojni organi pregona.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) namreč preverja informacije o domnevni nepravilnosti nakupa prostorov za Upravno, delovno in socialno sodišče in Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Ministrstvo za pravosodje namreč ni naročilo svoje preverbe cene in je stavbo domnevno preplačalo. Za 7,7 milijona evrov jo je kupilo od podjetnika Sebastjana Vežnaverja, ki pa je za nakup stavbe leta 2019 odštel 1,7 milijona, je prvi poročal portal 24ur.

»V dobri veri smo se zanašali na cenitve sodno zapriseženega cenilca, ki ima najvišje postavljene standarde za izdelavo cenitve,« je v komentarju posla znova poudarila ministrica. Kot so sicer v četrtek še razkrili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, je cenilec, podpisan pod cenitvijo, novinarjem dejal, da cenitve ni naredil on sam, ampak cenilka, ki je pripravila tudi prvotno, nekaj milijonov evrov nižjo cenitev vrednosti stavbe.

Posli, ki so bili sklenjeni »na podlagi lažnih prikazovanj dejstev, so seveda prevara«, je ob tem dejala ministrica, a poudarila, da ne ve, kako bi lahko ministrstvo samo ugotovilo, da je nekdo podpisal dokument, ki ga ni sam izdelal. »Če smo bili prevarani, bomo seveda naredili vse, da iz tega posla tudi izstopimo,« je znova zatrdila.

Ministrica: Ne morete pričakovati, da bom jaz merila površine

Prepričana je sicer, da so strokovne službe v večstopenjskem mehanizmu preverjanja dokumentacije slednjo pregledale. Službe so ministrici tudi zagotovile, da v vseh mehanizmih, ki jih je spremljala tudi notranja revizija, ni bilo napak ali opustitev iz malomarnosti, je navedla Švarc Pipanova.

»Če bi se pokazalo, da gre tukaj za neko tako malomarnost, sem jaz vedno pripravljena prevzeti odgovornost. Sem tista zadnja, ki pravzaprav vsa gradiva podpiše, a gotovo ne morem jaz biti tista, ki bi bodisi hodila z metrom po lokacijah bodisi preverjala ali klicala sodne cenilce, če so resnično oni izdelali cenitev,« je poudarila. V Tarči je poudarila tudi, da je bila ob prvi cenitvi stavba še obremenjena s terjatvami.

Po ministričinih besedah sicer na ministrstvu preučujejo tudi možnosti za uvedbo disciplinskega postopka bodisi proti enemu bodisi proti obema cenilcema. »Če se te navedbe izkažejo za resnične, moramo terjati tudi odgovornost sodnih cenilcev, kajti to so cenilci, ki izvajajo cenitve v sodnih postopkih, torej je tukaj tudi lahko še vprašanje verodostojnosti njunega drugega dela,« je pojasnila.

Pri tem je opozorila še, da takšne zgodbe mečejo slabo luč na celotno institucijo sodnega cenilca, kar v javnosti sproža dvom o verodostojnosti cenitev, na podlagi katerih državljani sklepajo pravne posle. »Narediti moramo torej vse, da terjamo odgovornost tistih, o katerih se bo izkazalo, da so odgovorni, da tudi v tem smislu povrnemo zaupanje ljudi v delovanje pravosodja, ki je s takšnimi dejanji seveda načeto,« je sklenila ministrica.