Svet onkološkega inštituta danes tudi o pritiskih dobaviteljev

Člani sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so se na današnji seji med drugim seznanili s poslovanjem inštituta v prvem trimesečju, nekaterimi načrtovanimi investicijami, pa tudi s težavami pri razpisu za najem naprave PET-CT. Generalna direktorica inštituta Andreja Uštar je izjavila, da se v zadnjem času stopnjujejo pritiski dobaviteljev.

Strokovna direktorica Irena Oblak je pojasnila, da na onkološkem inštitutu v veliki večini primerov uspejo zagotoviti obravnave v okviru opredeljenih dolžin čakalnih vrst. Zaradi vse večjih potreb bolnikov in okvare aparata v decembru pa izstopajo PET-CT preiskave, kjer se je čakalna doba v zadnjem mesecu sicer skrajšala za pet dni.

Težave z razpisom in dobaviteljem

Kot je spomnila, od septembra lani izvajajo tudi posebni program PET-CT za skrajševanje čakalnih vrst. Program velja do konca junija, a so ga na ministrstvu za zdravje na zaprosilo inštituta pred kratkim podaljšali in bo tako veljal do konca letošnjega leta. Ob tem je poudarila, da dolgoročno rešitev predstavlja pridobitev dodatnega aparata.

Generalna direktorica onkološkega inštituta Andreja Uštar je pojasnila določene težave pri razpisu za najem naprave PET-CT, ki je bil objavljen marca. Po njenih besedah je eden od dobaviteljev zahteval odpravo domnevnih nepravilnosti razpisa, zato so na inštitutu razpis podaljšali ter strokovno in pravno ponovno pregledali. Ker nepravilnosti niso ugotovili, so očitke zavrnili.

Kot je dejala, so po preteku roka prejeli prijavo omenjenega dobavitelja in še eno prijavo, trenutno pa so v fazi pregleda oddanih ponudb. Ob tem je izpostavila pritiske omenjenega dobavitelja na inštitut in grožnje, da se bo obrnil na medije. Po njenih besedah se pritiski dobaviteljev v zadnjem času sicer stopnjujejo.

Člani sveta so se strinjali, da je inštitut postopek vodil transparentno in da pritiski dobaviteljev ne smejo vplivati na strokovne kriterije pri izbiri ponudnikov.

FOTO: Roman Šipić/Delo

Presežek prihodkov nad odhodki

Po besedah Uštarjeve so v zadnjem času pripravili dokumentacijo za pet investicij, med drugim za nakup laboratorijske opreme na enem izmed oddelkov, pa tudi za nadzidavo stavbe H in novogradnjo stolpiča.

Člani sveta so se dotaknili tudi težko pričakovane požarne sanacije stavbe onkološkega inštituta. Po besedah Uštarjeve pričakujejo, da bo ministrstvo za zdravje objavilo javno naročilo za izbor izvajalca. Članica sveta Ana Remškar z ministrstva za zdravje je pojasnila, da naj bi na ministrstvu javno naročilo po zadnjih informacijah objavili v 14 dneh. Člani sveta zavoda so ob tem sprejeli sklep, s katerim so ministrstvo za zdravje pozvali, da čim prej nadaljuje postopke za izvedbo požarne sanacije.

Generalna direktorica je predstavila tudi poslovanje inštituta v obdobju prvega letošnjega trimesečja. Kot je povedala, so pri poslovanju zabeležili presežek prihodkov nad odhodki v višini 958.000 evrov. Ob tem je izpostavila skrb zaradi dviga cen zdravstvenega materiala, še bolj pa zaradi dviga cen energentov, kar se bo v letošnjem letu poznalo pri stroških dela.

Ob tem na inštitutu čakajo tudi soglasje ministrstva za zdravje za zaposlovanje dodatnega kadra.