Svet pokojninskega zavoda o odpuščanju starejših delavcev

Ključni poudarki Vlada bo odločala o sproščanju ukrepov

7.45 V ZDA več kot 400.000 mrtvih zaradi covida-19

6.35 Upokojevanje starejših delavcev

6.30 Nekaj olajšanja

V ZDA so doslej potrdili več kot 400.000 smrtnih primerov zaradi covida-19, univerza Washington pa ocenjuje, da jih bo do 1. maja najmanj 567.000. V spomin na mrtve so po ZDA v torek zvečer potekale številne slovesnosti.Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do torka v ZDA z novim koronavirusom okužilo več kot 24,2 milijona ljudi, smrtnih žrtev pa je bilo več kot 401.500. Do konca maja lani je v ZDA zaradi covida-19 umrlo 100.000 ljudi, doslej pa se je to število potrojilo.Svet pokojninskega zavoda se bo danes na pobudo sindikalnih predstavnikov sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali del sedmega protikoronskega zakona, po katerem bo delavce z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev mogoče odpustiti brez navedbe razloga. Sindikati taki določbi ostro nasprotujejo.Pobudniki ocenjujejo, da je takšna zakonska sprememba ustavno sporna. Pomeni namreč očitno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, torej starosti. Poleg tega znižuje pravice in ogroža socialno varnost starejših delavcev, posega v svobodo delavca do dela in predstavlja odmik od dozdajšnje strategije za ohranjanje starejših delavcev v zaposlitvi.Prav tako zakon po njihovih navedbah pomembno posega v finančni, organizacijski in kadrovski način zavodovega delovanja v prihodnje. Na podlagi te ugotovitve bi moral svet zavoda opraviti razpravo in oceniti posledice sprejetega zakona, ki bodo nastale denimo zaradi večjega obsega sredstev za izplačilo pokojnin in zaradi manj vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno.Vlada bo na današnji redni tedenski seji, namenjeni epidemiji, odločala o tem, katere ukrepe bo podaljšala. Ker se epidemiološka slika v državi izboljšuje, bi lahko kakšen ukrep tudi sprostila, a po torkovih besedah premierjadrastičnega sproščanja še ni pričakovati.V zadnjih dneh namreč število okužb upada, zaradi česar bi lahko po načrtu sproščanja, ki ga je določila vlade, iz črne faze prešli v rdečo, ko je že mogoče začeti sproščati nekatere ukrepe.Po besedah premierja bi to pomenilo, da bi lahko v regijah z boljšo epidemiološko sliko, ki dosegajo merila za sproščanje, odpravili nekatere ukrepe. Pri tem je navedel odprtje šol za učence prvega triletja in vrtcev po t. i. C programu, kar pomeni, da so razredi manjši.Večje sproščanje ukrepov je po načrtu predvideno ob prehodu v oranžno fazo, ki nastopi, ko sedemdnevno povprečje okužb in število hospitaliziranih padeta pod 1000. Po besedah Janše bi se to glede na trenutne trende lahko zgodilo februarja.