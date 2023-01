Svetlani Makarovič bodo vrnili Prešernovo nagrado

Po tem, ko je pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič leta 2000 zavrnila Prešernovo nagrado, ker jo je takrat prejel tudi pater Marko Ivan Rupnik, jo bo, kot vse kaže, letos le prevzela. Da pričakuje, da ji bo »vrnjena«, je prejšnji teden povedala za Slovensko tiskovno agencijo. Na vprašanje, ali naj Rupnik ob razkritju spolnih zlorab redovnic iz skupnosti Loyola Prešernovo nagrado vrne ali ne, je namreč odgovorila, »da bi bilo spodobno in da pričakuje, da ji bo, njej, letos nagrada v celoti vrnjena, kot jo je v celoti zavrnila«.

Na ministrstvu za kulturo potrjujejo, da jo pesnica lahko prejme, saj zakon o Prešernovi nagradi določa, da ustvarjalec Prešernovo nagrado lahko prejme le enkrat, in če jo je torej v celoti zavrnila, jo lahko zdaj prejme oziroma se ji jo lahko izroči. Da nagrade ni prevzela, so preverjali tudi v Arhivu Republike Slovenije ter dodali, da na ministrstvu za kulturo nimajo zadržkov do izročitve Prešernove nagrade Svetlani Makarovič. »O tem še potekajo pogovori,« so še dodali na vprašanje o tem, kdaj bi jo lahko izročili.

Podrobneje Svetlana Makarovič javno še ni pojasnjevala te svoje odločitve, je pa v ekskluzivnem intervjuju, ki ga lahko preberete v prihodnji številki NeDela, osvetlila nekatere vidike in se tudi spomnila, da je bila takrat prizadeta in zelo užaljena. »Na odru sem debelo požirala solze, ker sem si rekla, da me ta drhal ne bo videla jokati, ni pa mi bilo lahko. Sem pa čutila, da z mano drži ogromno ljudi, med njimi tudi Vinko Möderndorfer, ki mi je takrat podal mikrofon, hkrati pa mi je z obrazom in z očmi nekako sporočil, naj se držim in naj ne odneham,« je dejala in navedla še, da če ji bodo Prešernovo nagrado »vrnili«, jo bom seveda sprejela v celoti, z denarjem vred, tako kot sem jo v celoti zavrnila, če pa ne, pa tudi v redu.

Rupnik se na očitke o spolnih zlorabah do zdaj ni odzval, ga je pa ob pozivih, naj mu nagrado odvzamejo, tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko pozvala, naj nagrado vrne sam. Zakon o Prešernovi nagradi namreč ne predvideva postopka za odvzem nagrade, ki je polemike sprožila že zato, ker ga je med nominirance mimo strokovnih komisij uvrstil kar upravni odbor sam. Prav tako je nagrado dobil le za eno samo delo, ki poleg vsega tudi ni dostopno širši javnosti.