SVIZ poziva ravnatelja k odhodu, Poklukarja k opravičilu in članstvo k cepljenju

Kdor se odloči za cepljenje, ne zavaruje zgolj sebe, ampak je solidaren tudi z drugimi, je poudaril Štrukelj.

»Ne glede na zadnjo izjavo, pri kateri gre na nek način za posipanje s pepelom, ravnatelj v Preboldu ne more učinkovito in konstruktivno voditi javne šole, po tem kar je naredil škode tako učencem kot zaposlenim, staršem in tudi celotnemu šolstvu,« je, glavni tajnik Sviza, povzel enega od sklepov današnje izredne seje glavnega odbora sindikata. Ob tem je spomnil, da jena svetu šole trdil, da obstajajo dokazi, da epidemije ne povzroča virus. »Zato bi bilo edino pravilno in smiselno, da da prostor osebi, ki ne bo povzročala take kontradiktorne reakcije in na nek način dajala vtisa, kot da so te interpetacije sprejemljive. To ni sprejemljivo, kar se tiče našega sindikata, zato pač poziv naj ponovno premisli in odstopi.«Glavni odbor je pozval svoje člane k cepljenju. »Stališče stroke je, da je cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covid-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki naj temelji na prostovoljni odločitvi posameznika,« je Štrukelj ponovil stališče, ki so ga sprejeli že 5. januarja in ga včeraj znova potrdili s pomočjo ankete, ki so jo izvedli v sodelovanju z 878 sindikalnih zaupnic in zaupnikov. »Petinosemdeset odstotkov sindikalnih zaupnikov, ki pokrivajo od vrtca, osnovne in srednje šole do univerz, se s tem stališčem strinja,« je poudaril Štrukelj.Zagovarjanje cepljenja kot edinega dolgoročnega učinkovitega načina, po njegovih besedah pomeni na nek način poziv k cepljenju. »Prvi argument za to je načelne narave, da vsak, ki se odloči za cepljenje, prispeva k temu, da smo mi, kot skupnost, kot država, kot ljudje, bolj zdravi in varni. Gre za realizacijo enega od osnovnih principov našega delovanja, to je načelo solidarnosti. Kdor se odloči za cepljenje, ne zavaruje zgolj sebe, ampak je solidaren tudi z drugimi. Drugi argument pa je vezan na enega od naših ključnih principov, to je zagovarjanje kakovostnega javnega šolstva. Z odločitvijo vsakega vzgojitelja in učlitelja, da se bo cepil, prispeva k odprtju delovanja šol, kar je v interesu staršev, otrok in celotne skupnosti. Alternativa temu je izobraževanje na daljavo, ki nima tega kakovostnega učinka, če so šole odprte,« je dejal glavni tajnik SVIZ.Še vedno zagovarjajo, naj bo samotestiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju izraz zaupanja, mora pa biti periodično in obvezno, tako se nadzor nad epidemijo poveča.Zelo kritičen pa je bil do vlade, ki ima po njegovih besedah do učiteljstva izrazito arogantno držo in je celo ključni povzročitelj »povsem sfabricirane trditve o izrazito nizki precepljenosti učiteljstva v naši državi«. »Če potegnemo sekundarne podatke o precepljenosti v šolah, je učiteljstvo druga najbolj precepljena poklicna skupina v državi in vsaj 20 indeksnih točk nad precepljenostjo v državi. Slovensko učiteljstvo v osnovnih in srednjih šolah je precepljeno okrog 65-odstotno, če ne še več. Srednješolski zagotovo še bistveno več. Iz tega izpeljati trditev, da gre za nizko precepljenost in poskus, da vlada nalaga krivdo učiteljstvu za širjenje epidemije in za neodgovorno ravnanje, je neetično in v resnici poskus odvračanja odgovornosti vlade za nizko precepljenost prebivalstvo,«je bil oster Štrukelj. Prepričan je, da zgražanje zdravstvenega ministranad nizko precepljenostjo zahteva tudi opravičilo ali pa naj svoje trditve dokaže s podatki.