Svoboda in Levica vložili predlog zakona o konoplji za medicinsko rabo

Koalicija je prav na dan, ko poteka Marihuana Marš vložila predlog, ki naj bi uredil gojenje, proizvodnjo, promet marihuane medicinske in znanstvene namene. Uporaba je vsaj na papirju mogoča že sedaj, a njeno gojenje ni urejeno oziroma je prepovedano. Zato sta prvopodpisani pod zakonom, poslanki Svobode Sara Žibrat in Levice Nataša Sukič, poudarili, da nikakor ne gre za bolj restriktivno ureditev od trenutne, kar poudarjajo kritiki predloga – to je mogoče slišati tudi v SD.

»Trdno smo prepričani, da bomo s tem uredili nemoten dostop bolnikov, ki za lajšanje bolečin ali pa zdravljenje potrebujejo preparate iz konoplje,« je dejala Nataša Sukič in opozorila, da so bili bolniki zdaj primorani kupovati te tudi na črnem trgu.

Kot smo poročali, bo namesto javne agencije za konopljo, ki je bila sprva predvidena, dovoljenja po aktualnem predlogu podeljevala agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Ta bo pristojna tudi za nadzor nad dovoljenji in proizvodnjo ter okvirno letno količino konoplje za medicinske namene za promet na trgu. Vse vloge bodo tako vsebovale tudi predvidene letne količine konoplje, ki jo želi proizvajalec proizvesti. Presežne oziroma neuporabljene količine pa bo moral imetnik dovoljenja uničiti najpozneje v štirih mesecih od njihovega nastanka.

Promet na debelo bi lahko opravljal le veletrgovec z zdravili ali z učinkovinami, promet na drobno s konopljo za medicinske namene pa le izvajalci lekarniške dejavnosti. Izdajati jo bo možno na zeleni ali beli recept po presoji zdravnika. »Zakon bo zdravniški stroki prepustil odločanje, kdaj in koliko konoplje predpisati,« je navedla še poslanka Sara Žibrat in navedla, da prav zato, ker gre za zdravila morajo za gojenje veljati strogi pogoji. Imetniki dovoljenja za prvo fazo proizvodnje, torej za gojenje, bodo sicer lahko tudi najeli podizvajalca, a bo ta moral upoštevati predpisane pogoje.

Usklajevanja o pridelavi in posedovanju konoplje za omejeno osebno uporabo naj bi se začela prihodnji teden.