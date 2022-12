Svoboda najbolj priljubljena, SDS najbolj odbojna

V nadaljevanju preberite:

Rekordni zmagi stranke Gibanje Svoboda na parlamentarnih volitvah je sledila utrditev njenih javnomnenjskih ratingov. SDS kot najbolj odbojna stranka po volilnih porazih uživa podobno podporo kot lani, ko je bila na oblasti. Po volitvah se je defragmentiral politični prostor, v državnem zboru imamo pet namesto devetih strank. Novi obrazi so tudi na vrhu izvršne in zakonodajne oblasti.

SDS je že pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami izgubila primat stranke z največjo javnomnenjsko podporo, ki ga je ohranjala vse leto 2021. Tretja vlada Janeza Janše je bila pred volitvami zelo nepriljubljena, njeno delo je kot negativno ali zelo negativno ocenjeval vsak drugi državljan. Letošnje parlamentarne volitve so potekale v preseku posledic zdravstvene krize in vojne v Ukrajini, politično gledano pa so si nasproti stale neliberalne in liberalne sile.