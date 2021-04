Ta teden cepijo starejše od 60 let, maturante in kronične bolnike

Na cepilnih mestih še zbirajo prijave maturantov na cepljenje

FOTO: Blaž Samec/Delo

V tem tednu se pričakujejo tri dobave cepiv proti covidu-19, skupaj 67.320 odmerkov cepiv. V skladu s strategijo bodo cepili osebe, stare 60 let ali več, kronične bolnike in maturante. Za zadnje se načrtuje, da bodo cepljeni v petek.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za STA pojasnili, da so danes že prejeli 42.120 odmerkov cepiva Pfizerja in Biontecha, popoldne pa pričakujejo 16.800 odmerkov AstraZenece. V četrtek pričakujejo še dobavo 8400 odmerkov Moderne.Poleg tega imajo na NIJZ na zalogi 3300 odmerkov cepiva Moderne, ki ga hranijo za drugi odmerek. Hranijo tudi 7200 odmerkov cepiva Johnson & Johnsona, s katerim še niso začeli cepljenja, saj Evropska agencija za zdravila (Ema) dodatno preverja varnost tega cepiva. Poleg tega imajo na zalogi še 22.200 odmerkov cepiva AstraZenece.Glede na trenutno epidemiološko situacijo in podatke o precepljenosti prednostnih skupin se prednostno zagotavlja proaktivni pristop cepilnih centrov k cepljenju starejših od 60 let in kroničnih bolnikov, ki so starejši od 18 let, ter maturantov, navaja državni sekretar na ministrstvu za zdravjev petkovem dopisu izvajalcem cepljenja. Cepilni centri, kamor se lahko maturanti prijavijo za cepljenje, morajo NIJZ sporočiti podatke o dodatnih količinah cepiva do 12. ure.V skladu posodobljeno strategijo cepljenja so v četrto skupino uvrščeni tudi starši posebej ranljivih, kronično bolnih otrok.Šele po zagotovitvi precepljenosti oseb iz prvih štirih skupin strategije se nadaljuje cepljenje pete prioritetne skupine, navaja Vindišar. V peto skupino sicer spadajo predsednik republike in njegov urad, poslanci DZ, državni svetniki in del strokovnih služb, vlada in urad predsednika vlade, ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo nujne naloge, uprava za zaščito in reševanje, policija in Slovenska vojska. Mnogi iz te prednostne skupine so sicer bili cepljeni že v preteklih tednih.Zdravstveni domovi oziroma cepilna mesta po državi danes dopoldne še zbirajo prijave maturantov na cepljenje proti covidu-19. V Zdravstvenem domu Kranj je, denimo, za zdaj prijavljenih okoli 140 maturantov, v Novem mestu pa približno 200. Do 12. ure, ko se izteče rok, pričakujejo še nekaj prijav.V Zdravstvenem domu Kranj se je do današnjega jutra na cepljenje prijavilo 141 maturantov, je za STA povedala direktorica doma. Do poldneva, ko so prijave še odprte, pričakujejo, da bo številka prijavljenih narasla na okoli 200, nimajo pa podatkov, koliko maturantov živi na območju Kranja in preostalih občin, ki jih pokriva njihov zdravstveni dom.Maturante bodo, kot je načrtovano, cepili v petek, je povedala Lilijana Gantar Žura. Po strategiji bodo mlajši od 18 let cepljeni s cepivom Pfizerja, starejši pa s cepivom AstraZenece.V Zdravstvenem domu Novo mesto se je doslej za cepljenje prijavilo približno 200 maturantov iz Novega mesta in njegove širše okolice. Prijave sicer še prihajajo, je za STA povedala direktorica novomeškega domaVlada je v prenovljeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 maturante uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit. Na ministrstvu za zdravje zainteresirane dijake vabijo, naj se najkasneje danes do 12. ure prijavijo na cepljenje. Prijava je po njihovem pojasnilu pomembna, ker je od tega odvisna pravočasna dobava cepiv na cepilna mesta. Cepljenje maturantov so sicer pristojni napovedali za petek.